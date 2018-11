Grave accident de la route à Nuku Hiva : trois morts et deux blessés

NUKU HIVA, 25 novembre 2018 - A Nuku Hiva, la population est sous le choc, dimanche matin après le dramatique accident de la route qui a coûté la vie à trois personnes, samedi peu après 22 heures.



Les sapeurs-pompiers de cette île, chef-lieu de l’archipel des Marquises, ont été prévenus vers 22 h 30. Un véhicule 4X4 dans lequel étaient embarquées cinq personnes a fait une chute de 6 à 10 mètres après une sortie de route, sur la voie sinueuse et escarpée de la vallée de Taipivai. Pour une raison indéterminée, son conducteur en a perdu le contrôle avant qu’il ne parte en tonneaux puis sorte de la route pour aller s’écraser en contre-bas sur une section inférieure de cette route bétonnée.



Tous les occupants venaient d’une fête d’anniversaire. Le 4X4 double cabine avait été croisé roulant à vive allure, peu avant l’accident, explique un témoin à Polynésie la 1ère dimanche matin.



Deux des occupants de ce 4X4 sont morts sur le coup : une collégienne de Nuku Hiva et un homme d’une cinquantaine d’années. Une troisième victime, un trentenaire, a été transporté dans un état grave à l’hôpital de Taiohae où il est décédé des suites de ses blessures. Seuls ont survécu à ce dramatique accident le conducteur et un passager. Tous deux sont placés sous observation dimanche à l’hôpital de Taiohae.



"Tout le monde est sous le choc, nous explique dimanche matin Luc Huukena, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Nuku Hiva. Ici, tout le monde se connait. C’est une petite île. Et c’est la première fois que l’on qu’il y a un tel accident."



Cet accident porte à 34 le nombre de tués sur les routes polynésiennes depuis le début de l'année.