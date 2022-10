Grain de sable de ΄Are

L’odeur du mā΄a tahiti (nourriture traditionnelle polynésienne) me réveille du sommeil. Je marche vers cette odeur… dans le jardin, les hommes de la famille retirent les plats chauds du āhi ma΄a (four traditionnel creusé dans la terre), les femmes, elles, finissent la mise en place, et les plus jeunes jouent. Je sens une joie immense m’envahir, un sourire se dessine naturellement sur mon visage.

« Ua ΄ama te mā΄a. Haere mai tama΄a ! » (La nourriture est prête. Venez manger !), crie une tante. Tous, nous nous rassemblons autour de la table à manger. Un ancien bénit la nourriture. Les plus jeunes se servent, vient mon tour. Je garnis mon assiette d’un peu de tout ce que j'aime, du poisson cru au lait de coco, du taioro, puā΄a fafa, des fécules, pour finir du mitihue et du firifiri. À table, je saisis avec mes doigts ce qu’il y a dans mon assiette pour entamer ma première bouchée. Mâchouillant, les yeux fermés, j’apprécie. Mmh… ça fond en bouche, une explosion de saveurs mmh, pensé-je.

Soudain une voix sourde résonne au loin : « Réveille-toi ! », « Haema, réveille-toi! » Je me sens partir… « Ah ! », me réveillé-je en sursaut, triste.

Mon frère Ra΄i, le visage penché au-dessus du mien, les traits durcis : « Lève-toi, Madame est demandée. »

Je soupire. Ce n’était qu’un rêve, encore une fois.

Notre pays a bien changé depuis 2022. En 2030, à l’aube de mes dix-huit ans, je sentais qu’un grand changement se produirait ; quand même, dix-huit ans, ce n’est pas rien !

La Polynésie française n’y a pas échappé et subit de plein fouet les conséquences du changement climatique, succession de tempêtes, montées des eaux, tremblements de terre détruisant des espèces végétales… On a su y faire face mais le pire était à venir. Nos espaces maritimes sont devenus la cible des grands pays, avec le soutien de notre gouvernement, la pêche massive a pris de l’ampleur. Les poissons se sont faits de plus en plus rares. C’était le chaos.

Durant une quinzaine d’années, notre pays s’est reconstruit. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Chaque pays, dont le nôtre, a reçu des semences (graines) provenant du « Grenier de l’Humanité » situé à Longyearbyen en Norvège. Notre gouvernement y a dédié un espace hautement sécurisé, ainsi qu’un espace pour les animaux d’élevage terrestres et marins. Nous avons réussi à allier haute technologie et savoir-faire traditionnel de l’agriculture afin de les cultiver de façon optimale. J’ai travaillé dur pour qu’aujourd’hui, en 2050, tout le monde puisse manger et éviter au maximum le gaspillage alimentaire. Un vrai travail à la chaîne. Les produits frais sont envoyés en usine pour être transformés en plats chauds et froids puis vendus en magasins. N’est vendu aux magasins que de la nourriture préparée en usine, fini la vente des produits frais.

– Toc toc toc.

Quelqu’un frappe à la porte.

– Entrez ! m’exclamé-je.

– Mme la Présidente, ils vous attendent en salle de réunion, m’annonce la secrétaire.

Le changement que je sentais venir vingt ans plus tôt, était-ce cela ?





Auteur : Are