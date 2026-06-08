

Géros et Tuheiava candidats aux sénatoriales

Tahiti le 29 juin n2026 – Lors de la cérémonie de commémoration de l’annexion de la Polynésie, le leader indépendantiste Oscar Temaru a proposé la candidature de Tony Géros et Richard Tuheiava pour les sénatoriales. « J'ai toujours été contre un mandat national (…). Si c'est pour la forme, pourquoi pas. Mais si c'est pour gagner, on n'est pas prêt de gagner avec toutes les communes qui ont été gagnées par l'opposition ».



Comme chaque 29 juin, le président du Tavini huiraatira, Oscar Temaru, a invité la population à la stèle de Tavararo, pour commémorer avec les militants du parti bleu ciel avec le parti bleu ciel, l’annexion de la Polynésie.



Lors de son discours, le leader indépendantiste est revenu sur les moments forts de sa vie politique comme son premier déplacement à l’Onu en septembre 1978 pour obtenir le « soutien de la communauté internationale pour dire à la France, d'arrêter ces essais nucléaires chez nous ». Et il est également



Après toutes les péripéties qui lui sont arrivées depuis « cinquante ans », le leader indépendantiste considère que sa mission sur terre n’est pas encore terminée et que « lui là-haut, il n'a pas voulu ça (Ndlr qu’il quitte ce monde (…). J'ai une dernière mission à accomplir (…). L 'indépendance de notre Pays est une urgence ».



Oscar Temaru a ensuite assuré que la Polynésie appartient à notre descendance et que « notre mission, notre devoir, c'est de protéger notre Pays contre la prédation, les prédateurs ». Il a d’ailleurs appelé le président du Tapura, Edouard Fritch à ne pas se présenter aux sénatoriales.



Et comme à son habitude, le leader indépendantiste a surpris toute l’assemblée en proposant les candidatures du président de l’assemblée Tony Géros et de l’ancien sénateur Richard Tuheiava aux sénatoriales. Ces derniers a selon Oscar Temaru « l'expérience de la politique internationale (…). A eux de voir, un sénateur gagne 900.000 francs par mois » lance Oscar Temaru. Comme chaque 29 juin, le président du Tavini huiraatira, Oscar Temaru, a invité la population à la stèle de Tavararo, pour commémorer avec les militants du parti bleu ciel avec le parti bleu ciel, l’annexion de la Polynésie.Lors de son discours, le leader indépendantiste est revenu sur les moments forts de sa vie politique comme son premier déplacement à l’Onu en septembre 1978 pour obtenir le « soutien de la communauté internationale pour dire à la France, d'arrêter ces essais nucléaires chez nous ». Et il est également revenu sur son hospitalisation, en mai dernier au Chpf de Taaone « pour insuffisance cardiaque (…). Et à la fin de ces deux semaines, les cardiologues m'annoncent, on n'a plus rien à faire avec vous, maintenant c'est une question d’heure ou de jours, vous pouvez rentrer chez vous ».Après toutes les péripéties qui lui sont arrivées depuis « cinquante ans », le leader indépendantiste considère que sa mission sur terre n’est pas encore terminée et que « lui là-haut, il n'a pas voulu ça'indépendance de notre Pays est une urgence ».Oscar Temaru a ensuite assuré que la Polynésie appartient à notre descendance et que « notre mission, notre devoir, c'est de protéger notre Pays contre la prédation, les prédateurs ». Il a d’ailleurs appelé le président du Tapura, Edouard Fritch à ne pas se présenter aux sénatoriales.Et comme à son habitude, le leader indépendantiste a surpris toute l’assemblée en proposant les candidatures du président de l’assemblée Tony Géros et de l’ancien sénateur Richard Tuheiava aux sénatoriales. Ces derniers a selon Oscar Temaru « l'expérience de la politique internationale (…). A eux de voir, un sénateur gagne 900.000 francs par mois » lance Oscar Temaru.

« J'ai toujours été contre un mandat national » Surpris par cette annonce publique, le vice-président du Tavini et président de l’Assemblée Tony Géros répond tout simplement « laissez-moi encaisser cette douche froide, je ne m'y attendais pas ».



Ce dernier rappelle qu’il a « toujours été contre un mandat national » et que la proposition d’Oscar Temaru, aussi « subliminale » qu’elle soit « remet en cause tous mes fondamentaux personnels ».



Pour Tony Géros ce message n’a pas été envoyé à « l'univers (…) sans avoir été réfléchi préalablement (…) ça interroge. Il va falloir que je réfléchisse ». Il a l’intention d’avoir une discussion sérieuse avec son président Oscar Temaru car « c'est quand même brut comme annonce. J'étais venu pour une cérémonie spirituelle, pas pour une déclaration de candidature ». Tony Géros rappelle que ce sujet avait été évoqué à midi « mais je ne pensais pas que ça allait être aussi solennel que ça ».



Tony Géros rappelle qu’une élection se prépare et qu’il faut faire « le tour de notre électorat et puis je ne sais pas si on est préparé à être élu (…). Si c'est pour la forme, pourquoi pas. Mais si c'est pour gagner, on n'est pas prêt de gagner avec toutes les communes qui ont été gagnées par l'opposition ».

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 30 Juin 2026 à 05:00 | Lu 302 fois



