Fritch sermonne le groupe Tapura avant l'examen du budget

Tahiti, le 10 décembre 2019 - Edouard Fritch a fait un rappel à l'ordre en direction de la majorité Tapura Huiraatira, mardi matin en ouverture de la 6e séance plénière de la session budgétaire, précisément dédiée à l'examen du projet de budget primitif 2020.



Après la démission de la députée Tapura Nicole Sanquer, vendredi, justifiée par son refus de suivre la discipline de vote du groupe Tapura sur certains textes avec lesquels elle est en "désaccord", Edouard Fritch semble avoir jugé nécessaire, mardi matin à l'assemblée, d'interpeller sa majorité pour en garantir l'unité avant l'examen du projet de budget primitif 2020 : "Lorsque l’on est tourné vers l’intérêt général, toutes les autres raisons ou motifs d’insatisfaction éventuelle relèvent de la futilité ou de l’égoïsme ou tout simplement de l’égocentrisme, ce que j’appelle le syndrome du « pito ».", a-t-il tacle en préambule, avant lancer au groupe des 39 élus Tapura : "Or, je vous rappelle que nous avons construit ensemble une famille politique, sur la base de la confiance qui s’appuie sur la responsabilisation, une liberté qui s’appuie sur la responsabilité et une gouvernance qui privilégie la concertation et la collégialité sur les dossiers essentiels. Cependant, liberté, confiance, responsabilisation et concertation ne signifient pas anarchie et individualisme. Certains d’entre vous n’ont pris que la liberté et pas la responsabilité qui va nécessairement avec. Les droits s’accompagnent toujours de devoirs et d’obligations."



Depuis le banc des non-inscrits, Nicole Sanquer a justifié, lors d'une brève intervention, son positionnement en évoquant sa "fidélité" à ses "engagements". Elle a surtout plaidé en faveur d'une redistribution plus importante des richesses vers ceux des Polynésiens qui "ne participent pas à cette croissance retrouvée et regardent, presque comme étrangers dans leur propre pays, les indicateurs passés au vert pour certain et clairement éteints pour eux. (...) Que celui qui pourra me réciter consciencieusement les interventions sociales du Pays, qui selon certains « coûtent un pognon de dingue » aille le dire à tous ceux qui sont progressivement exclus de notre société. Ils sont simplement trop nombreux. Et cela devrait nous être insupportable." L'élue non-inscrite a été applaudie par l'opposition.



L'examen du projet de délibération approuvant l'adoption du budget général de la Polynésie française pour l'année 2020 devrait occuper les élus de Tarahoi durant une bonne partie de la journée de mardi.