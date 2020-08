Fritch en visite l'infirmerie de Rangiroa

Tahiti, le 11 août 2020 - Edouard Fritch a visité l'infirmerie de Rangiroa, lundi matin, pour clôturer la tournée débutée vendredi sur l'atoll.



Edouard Fritch est revenu lundi soir à Tahiti après une visite officielle initiée vendredi dans cet atoll des Tuamotu. Dans la matinée, le président et le maire de Rangiroa, Teina Maraeura, étaient en visite à l’infirmerie de Avatoru. Sur place, ce centre médical suit une population de l’ordre de 2 500 habitants.



Le président et le maire ont été accueillis par un médecin, un dentiste, un infirmier et une secrétaire médicale. Ces personnels médicaux ont sensibilisé Edouard Fritch sur l’état du bâtiment destiné aux soins dentaires, où des travaux de réparation doivent démarrer prochainement.