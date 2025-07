Fraap : “C'est l'impasse” mais pas de répercussions sur les vols

Tahiti, le 16 juillet 2025 - La première négociation entre le Pays et la Fraap a fait choux blanc, mardi soir. Pas question pour le Pays d’augmenter le point d’indice – “c'est juste pas acceptable” – et “invite tous nos fonctionnaires qui ont de vrais problèmes à venir au guichet social” à la vice-présidence. Mais pour la Fraap, “c'est dégradant” et donne rendez-vous aux fonctionnaires jeudi matin à 7 h 30 sur le piquet de grève devant la présidence “pour cet ultime rassemblement en soutien à la revalorisation de notre point d’indice”. De leur côté, “les pompiers d’aérodrome ont décidé de ne pas fermer les aérodromes du Pays suite aux derniers échanges réalisés avec les professionnels du tourisme, des transports aériens et les agences de voyage”.



La Fraap, qui a déposé un nouveau préavis de grève devant prendre effet ce jeudi matin à 0 heure, a été reçue par le Pays mardi soir, des négociations qui ont duré “quarante-sept minutes” a précisé le secrétaire général délégué Jean-Gabriel Rousseau, au sortir de la réunion, en référence à la précédente qui a à peine duré plus de vingt minutes. Malgré cela, rien de concret n’est sorti de ces négociations puisqu’aucun accord n’a été signé.



Le syndicat a proposé d’augmenter le point d’indice à hauteur de vingt francs au 1er septembre pour que les agents puissent faire face à “l’inflation et la crise” et de revenir après sur les grilles indiciaires. Une proposition qui, selon Jean-Gabriel Rousseau, est “raisonnable et juste”. Ce dernier indique par ailleurs que la Fraap “a entendu” le gouvernement au sujet de “l’équilibre entre les plus petits et les plus riches dans l'administration”. Le syndicaliste a rappelé que leur “combat, c’est la lutte contre la vie chère”.



Mais leur proposition n’a pas été retenue et le Pays reste sur l’idée de “réunir un vendredi par mois les agents à un guichet social, on vient quémander de l'aide au gouvernement pour qu'on puisse faire face à la vie chère. On n'est pas du tout d'accord avec cette idée, c'est dégradant. Du coup, il nous reste encore demain (ce mercredi, NDLR) comme dernière chance avant de partir en grève”.



Jean-Gabriel Rousseau a conscience que ce mouvement va mettre “en péril” les professionnels du tourisme. “Malheureusement, il faut parfois se faire entendre et c'est le seul moyen qu'on a.” Le syndicaliste souligne ensuite qu’il y a près de 2 000 agents “en situation de précarité et c’est quelque chose qui est inacceptable dans notre administration”.



Concernant les pertes économiques des professionnels du tourisme, Jean-Gabriel Rousseau affirme qu’il y a “des assurances qui couvrent ce genre de choses”.

“Ce n'est juste pas acceptable” Pour le président du Pays, la proposition de la Fraap n’est pas nouvelle. Il “invite tous nos fonctionnaires qui ont de vrais problèmes à venir à ce guichet social” tenu par les ministres de la Fonction publique et la ministre des Solidarités à la vice-présidence.



Il estime l’impact financier de leur demande de revalorisation du point d’indice entre “cinq et treize milliards de francs pour l'année une et après cela évolue et ce n'est juste pas acceptable”.



Côté négociations, pas sûr, selon Moetai Brotherson, qu’un autre rendez-vous soit calé avant l’échéance du préavis “vu les propos qui ont été tenus ce soir du côté de la Fraap, je pense que ce n’est pas la peine”. Pour lui, le dialogue avec la Fraap est “très difficile”.



En début d’après-midi, le bureau exécutif de la Fraap, au travers d’un communiqué de presse, a fait savoir que “les pompiers d’aérodrome ont décidé de ne pas fermer les aérodromes du Pays suite aux derniers échanges réalisés avec les professionnels du tourisme, des transports aériens et les agences de voyage”. Les syndicalistes ont été “sensibles aux arguments et à la détresse exprimée par ces derniers. Aucune perturbation dans les vols aériens n'interviendra”.



Les responsables de la Fraap donnent tout de même rendez-vous aux fonctionnaires jeudi matin à 7 h 30 sur le piquet de grève devant la présidence “pour cet ultime rassemblement en soutien à la revalorisation de notre point d’indice”.



