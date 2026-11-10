

Fortes pluies, les îles du Vent repassent en vigilance orange

Tahiti, le 10 novembre 2026 – À peine remises des fortes pluies du week-end, les îles du Vent sont de nouveau placées en vigilance orange. Un nouvel épisode pluvieux est attendu ce mardi après-midi sur Tahiti, avec des risques d'inondations et de débordements de rivières, notamment sur des terrains déjà gorgés d'eau.



La pluie n'en a pas fini avec Tahiti. Selon un communiqué du haut-commissariat diffusé ce mardi, Météo-France a de nouveau placé les îles du Vent, à savoir Tahiti, Moorea et Maiao, en vigilance orange pour fortes pluies.



Poussé par un mara'amu soutenu, un axe pluvieux doit aborder Tahiti autour de la mi-journée. Les précipitations les plus importantes sont attendues dans l'après-midi, notamment entre Paea, Papara, Papeari, Hitia'a et la Presqu'île.



Après les fortes pluies du week-end dernier, les sols sont déjà saturés par endroits. Le haut-commissariat met donc en garde contre des inondations localisées, des débordements de cours d'eau et des risques de glissements sur les talus encore gorgés d'eau.



Les autorités appellent à la prudence lors des déplacements et rappellent qu'il ne faut jamais s'engager sur une route inondée, même en 4x4, ni s'approcher des rivières en crue. Les sorties sur les hauteurs, en mer et dans les secteurs à risque, notamment la vallée de la Papenoo, sont également déconseillées.



En cas d'urgence, le 18 est à composer à terre et le 16 en mer.



Rédigé par La rédaction le Mardi 10 Novembre 2026 à 10:53 | Lu 496 fois



