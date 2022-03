Tahiti, le 17 mars 2022 - Entre 1 300 et 3 000 grévistes, selon la police et les syndicats, ont défilé jeudi matin à Papeete dans le cadre du mouvement de grève national pour la revalorisation des salaires, relayé localement par A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et l'Unsa et dirigé principalement contre la mise en place de la TVA sociale au 1er avril prochain.



Plus d'informations à venir...