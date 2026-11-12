

Football - Tefana croit en l’exploit en Coupe de France

Tahiti, le 12 novembre 2026 - L’équipe tahitienne se prépare à défier la formation professionnelle de l’US Thionville Lusitanos (Ligue 3) à l’occasion du 7e tour de la Coupe de France, ce samedi, devant son public au stade Louis-Ganivet. Le défi s’annonce immense pour les joueurs d’Efrain Araneda qui rêvent de continuer l’aventure.



“Sur un match, tout peut arriver.” L'entraîneur de l’AS Tefana, Efrain Araneda, et tout son groupe espèrent que la magie de la Coupe de France va prendre forme au fenua. Pour son entrée en lice dans la compétition, le club de Faa’a, sacré champion en championnat et vainqueur de la Coupe de Polynésie la saison dernière, devra réaliser l’exploit, ce samedi soir (18h), face à l’équipe professionnelle de l’US Thionville Lusitanos (Ligue 3).



D’autant plus que la préparation des Jaune et Vert n’a pas été vraiment optimale entre les échéances internationales des sélection tahitiennes, les phases finales de beach soccer de l’OFC et surtout une opposition trop faible sur les pelouses tahitiennes : “Ce n’est vraiment pas une bonne chose pour nous de disputer de telles rencontres en vue de la Coupe de France. On va rencontrer une équipe professionnelle qui joue à un tout autre rythme et on va faire ce qu’on peut, mais nos matchs actuels ne nous permettent pas de nous préparer efficacement contre une telle opposition. Vivement la deuxième partie de saison pour que l’on joue régulièrement des matchs de bon niveau en Ligue 1 car c’est comme cela que l’on progresse, ce qui n’est pas le cas actuellement.”, s’exaspérait le tacticien de Tefana après la victoire de ses troupes sur le score de… 18 à 0 contre Arue.



Un club de globe-trotter face à Tefana L’US Thionville Lusitanos, équipe professionnelle évoluant au troisième échelon national, arrive donc au fenua avec le statut de grandissime favori et la ferme intention de continuer l’aventure. Le club de Moselle est habitué aux longs voyages pour la Coupe de France en témoigne ses dernières épopées avec des déplacements en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Des matchs pièges qui s’étaient soldés par deux succès contre Hienghène Sport (4-0) et l’AS Etoile de Matoury (2-0). Ils avaient ensuite été éliminés en 32es de finale par l’Olympique de Marseille et Valenciennes.



Après avoir traversé une mauvaise série en championnat, cette saison, les hommes de Julien François se sont relancés le week-end dernier en s’imposant face à Cannes (1-0). “Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas gagné donc on en avait besoin. Les joueurs ont montré qu’ils avaient de l’abnégation. On se tourne désormais vers la Coupe de France où on veut aller le plus loin possible. C’est un beau voyage (à Tahiti), mais on y va pour gagner un match !” soulignait l’entraîneur de l’US Thionville avant d’embarquer en direction de la Polynésie.



L’équipe de l’Est de la France peut compter également sur l’arrivée en prêt de Tahirys Dos Santos en provenance du FC Metz (Ligue 2). Reste à savoir si le jeune défenseur, rescapé de l’incendie de Crans-Montana, disputera ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.



La tâche sera donc évidemment ardue pour Tefana qui rêve de se qualifier au 8e tour de la Coupe de France. La dernière équipe tahitienne à avoir réaliser cette prouesse est l’AS Dragon qui s’était imposée aux tirs au but contre l’US Avranches.





Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 12 Novembre 2026 à 15:08 | Lu 82 fois



