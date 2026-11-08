

Football – Pirae recolle, JT confirme

Tahiti, le 8 novembre 2026 - Pirae a enchaîné un deuxième succès consécutif en battant (4-1) Mataiea samedi lors de la 8e journée du Championnat de Tahiti, ce qui permet aux Orange de bien se replacer pour viser la Ligue 1 en deuxième partie de saison. Les Jeunes Tahitiens (JT) ont encore démontré samedi qu’ils avaient retrouvé des ambitions cette saison en battant (3-2) Pueu et en renforçant leur position à la 2e place du classement. Vénus et Central ont signé les gros cartons de la journée contre Punaruu 2 (22-0) et Taiarapu (18-0).



Le Championnat de Tahiti poursuit son train-train, mais pas en totale monotonie car il reste une inconnue en ce qui concerne la composition du Top 8, qui jouera en Ligue 1 en deuxième partie de saison ou plutôt du Top 9 dans la mesure où Tefana, qui possède deux équipes dans le haut du classement, ne pourra en valider qu’une en Ligue 1. Au vu de la hiérarchie actuelle, on peut considérer que du leader Vénus à Punaruu 7e, on compte au moins six équipes qui constitueront l’élite à partir du mois de janvier. Et Dragon, actuellement 8e, devrait aussi en faire partie.

Bonne semaine pour Pirae



Reste donc une inconnue pour l’ultime billet pour l’élite qui concerne Pirae et Excelsior. Ceux qui suivent, sauf énorme surprise, joueront en Ligue 2 par la suite. Pirae, qui partait un peu dans l’inconnue en début de saison après avoir perdu son entraîneur Vatea Terai et de nombreux titulaires, semble peu à peu trouver la bonne carburation avec un effectif chamboulé. Les Orange ont ainsi signé un succès (1-0) important mardi dernier contre Excelsior et ont empoché quatre nouveaux points samedi en battant (4-1) Mataiea au centre technique au terme d’une rencontre où Pirae a été dominateur dans l’ensemble. Mais la formation de la côte ouest n’a jamais rien lâché et a parfois bousculé son adversaire.



Raimoana Bennett, l’entraîneur de Pirae, constate que son équipe est sur le bon chemin : “C’est une victoire qui fait du bien au classement et puis c’est bon pour le moral de l’équipe. On a perdu beaucoup de joueurs à l’intersaison et on est en reconstruction avec des U18 et des anciens qui sont revenus pour donner un coup de main et notre jeu gagne en qualité et en solidité au fil des matchs. J’ai fait tourner aujourd’hui pour que tout le monde se sente concerné. On est actuellement en milieu de classement donc on ne se projette pas trop encore sur la suite de la saison, mais on gagne quand même peu à peu en confiance.”



L’affiche Pueu-JT, a priori la plus relevée de la 8e journée, devait se jouer vendredi soir à Pueu mais le terrain étant inondé, elle a été décalée à samedi au centre technique. Elle a tenu ses promesses en termes de suspense car si JT avait fait la différence en première période en menant 3-0 grâce à des buts de Tumaragi Tiatoa (17e), Loyd Hnawia (22e) et Kali Lenoir (45e + 2), Pueu est revenu à 3-2 en deuxième mi-temps avec des buts de Franck Papaura (47e) et Raimanu Tetuanui (73e) et a beaucoup pesé sur la défense de JT en fin de match. Malgré la défaite, l’entraîneur Franck Papaura ne semblait pas trop déçu : “On a souffert en première mi-temps mais on est quand même bien resté dans le match et on a produit une bien meilleure deuxième mi-temps. Je ne suis quand même pas très satisfait de l’absence de certains joueurs car ce n’était pas prévu, mais ce n’est pas une excuse par rapport à la défaite contre JT. On fait plutôt une bonne saison jusque-là et il va falloir que l’on confirme par la suite si on veut être compétitif dans l’élite en deuxième partie de saison car je pense que l’on est bien lancé pour finir dans le Top 8.”

Place à la sélection et à la Coupe de France



Vénus a poursuivi vendredi son festival offensif au centre technique en écrasant l’équipe 2 de Punaruu 22-0 avec neuf buteurs différents. La formation de Mahina compte un goal-average impressionnant après huit journées avec 93 buts marqués et seulement 5 encaissés. Mais son effectif est appelé à s’affaiblir nettement, huit joueurs au moins devant rejoindre Tahiti United qui a repris l’entraînement la semaine dernière et qui devrait préparer sa saison professionnelle avec un stage en Nouvelle-Zélande début décembre.



Central a également signé un carton contre Taiarapu samedi au centre technique en s’imposant 18-0 avec notamment 7 buts de Maitere Tanerii. Les deux équipes de Tefana se sont aussi imposées largement, la 1 contre Central 2 (8-1) et la 2 face à Manu Ura (12-3). Punaruu 1 a logiquement battu (2-0) Excelsior vendredi, Dragon s’imposant largement (7-0) contre Arue samedi.



Relâche pour le Championnat de Tahiti le week-end prochain, la sélection de Tahiti seniors devant disputer deux matchs amicaux contre les îles Cook vendredi et lundi au centre technique. Tefana jouera son match de 7e tour de Coupe de France samedi à Louis-Ganivet contre Thionville, une équipe professionnelle de National 3. On attend de la sélection tahitienne qu’elle gagne ses deux matchs contre les Cook et on veut croire que Tefana créera la surprise face à Thionville, ce dont la Coupe de France n’est pas avare.



Patrice Bastian

Classement

Equipes Pts MJ

1. Vénus 32 pts 8

2. Jeunes Tahitiens 30 pts 8

3. Pueu 27 pts 8

4. Tefana 1 25 pts 7

5. Tefana 2 24 pts 7

6. Central 1 23 pts 8

7. Punaruu 1 23 pts 8

8. Dragon 19 pts 7

9. Pirae 18 pts 7

10. Excelsior 16 pts 8

11. Arue 11 pts 7

12. Mataiea 11 pts 8

13. Punaruu 2 10 pts 8

14. Central 2 9 pts 8

15. Taiarapu 8 pts 7

16. Manu Ura 7 pts 8

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Novembre 2026 à 13:58 | Lu 301 fois



