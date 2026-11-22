

Football - Pirae rate une occasion en or face à Tefana

Tahiti, le 22 novembre 2026 - La neuvième journée du championnat tahitien s’est tenue cette semaine sur les différentes pelouses du Fenua. Toujours invaincus en championnat, les joueurs de l’AS Vénus ont signé un nouveau succès contre la réserve de Central Sport (3-0) tandis que Tefana a réalisé une remontée au bout du suspense face à Pirae (2-1).



Les célébrations de Matariʻi i niʻa ont bouleversé le calendrier traditionnel du week-end en championnat. Toutes les rencontres de la 9e journée de Ligue 1 se sont donc déroulées jeudi soir car la seule affiche de samedi, prévue entre Tamarii Punaruu et l’AS Mataiea, a été annulée à la suite du forfait de Mataiea.



Quelques jours à peine après leur élimination au 7e tour de la Coupe de France contre l’US Thionville Lusitanos (0-4), Tefana a fait son retour sur le terrain Louis-Ganivet. Les troupes d’Efrain Araneda sont parvenues à s’imposer miraculeusement face à l’AS Pirae (2-1). Menés à la suite de l’ouverture du score d’Aroarii Bennett, les Jaune et Vert ont marqué deux buts dans le temps additionnel afin de complètement renverser le sort de la partie. Un coup de massue pour l’AS Pirae qui perd l’occasion de prendre de l’oxygène dans la course au Top 9 qualificatif en D1.



Son principal concurrent pour le dernier strapontin, l’AS Excelsior, avait donc l’occasion de gagner une place au classement en cas de victoire face aux Jeunes Tahitiens. Après avoir résisté pendant une mi-temps, les hommes de Bruno Tehaamoana ont cédé au retour des vestiaires face à JT (0-3) qui garde ainsi sa place de dauphin de l’AS Vénus. L’AS Pueu l’a également emporté contre la réserve de Tefana (5-1) et complète le podium. À noter que les deux équipes de Faa’a ont toujours un match de retard à disputer.



Vénus continue son sans-faute Déjà bien installée en tête du championnat, l’AS Vénus a obtenu un nouveau succès face à l’équipe B de Central Sport grâce notamment à un doublé d’Yrsan Mohamadi-Neuville entré en cours de partie (3-0). Le club de Mahina tentera de glaner une dixième victoire consécutive le week-end prochain contre Pirae.



Une autre opposition s’est déroulée au stade Boris-Léontieff de Arue. Les locaux ont défié la formation fanion de Central Sport qui a assumé son statut. Les hommes de Keanau Greig se sont imposés sans trembler avec un triplé de Joël Enzo Oatea Teikihakaupoko (1-8). De son côté, l’AS Dragon a signé un nouveau succès mirobolant face à la réserve de Tamarii Punaruu (18-1).



Enfin, le duel de bas de tableau entre Taiarapu et l’AS Manu Ura a été disputé. Les deux formations étaient encore en quête de leur premier succès de la saison. C’est l’équipe de la Presqu’île qui a eu le dernier mot contre la nouvelle lanterne rouge du championnat (5-3). Les débats reprennent dès jeudi avec une affiche opposant Tefana 2 à Excelsior.



Classement 1

AS VENUS

36

9

9

0

0

0

0

0

96

5

91

0

0

0

2

AS JEUNES TAHITIENS

34

9

8

0

0

0

0

0

51

8

43

0

0

0

3

AS PUEU

31

9

7

0

0

0

0

1

38

13

25

0

0

0

4

AS TEFANA 1

29

8

7

0

0

0

0

1

70

8

62

0

0

0

5

AS CENTRAL SPORT 1

27

9

6

0

0

0

0

3

54

19

35

0

0

0

6

AS TAMARII PUNARUU 1

27

9

5

0

0

0

0

1

27

13

14

0

0

0

7

AS DRAGON

27

9

6

0

0

0

0

3

93

12

81

0

0

0

8

AS TEFANA 2

25

8

5

0

0

0

0

1

49

11

38

0

0

0

9

AS PIRAE

19

8

3

0

0

0

0

3

13

15

-2

0

0

0

10

AS EXCELSIOR

17

9

2

0

0

0

0

5

10

34

-24

0

0

0

11

AS ARUE

13

9

1

0

0

0

0

7

2

56

-54

0

0

0

12

AS TAIARAPU FC

12

8

2

0

0

0

0

6

10

64

-54

0

1

1

13

AS MATAIEA

11

9

1

0

0

0

0

7

11

57

-46

0

2

0

14

AS TAMARII PUNARUU 2

11

9

0

0

0

0

0

7

7

82

-75

0

0

0

15

AS CENTRAL SPORT 2

10

9

0

0

0

0

0

8

9

48

-39

0

0

0

16

AS MANU URA

8

9

0

0

0

0

0

9

8

103

-95

0

1

0





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 22 Novembre 2026 à 15:16 | Lu 284 fois



