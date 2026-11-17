

Football - Mira prend son ticket pour les demi-finales de la Coupe de Moorea

Moorea, le 17 novembre 2026 - Après plusieurs reports en raison des intempéries, les quarts de finale de la coupe de Moorea ont repris ce week-end. Mira a décroché le premier billet pour les demi-finales en s’imposant largement face à Temanava (7-2). Dans les autres rencontres, Tiare Hinano et Tiare Tahiti ont pris une option sur la qualification après leurs victoires respectives face à Tiare Anani (1-0) et Tapuhute (3-1). Tohiea est également bien placé après sa large victoire face à Tahatiri la semaine dernière (17-0).



Après plusieurs matchs reportés la semaine dernière, la suite des quarts de finale de la coupe de Moorea s’est déroulée ce week-end. Mira est la première équipe qualifiée pour les demi-finales.



Après sa victoire 3-1 en quart de finale aller la semaine dernière, les joueurs de Papetoai ont confirmé leur supériorité face à Temanava en s’imposant largement sur le score de 7-2, dimanche à Pihaena.



Malgré les deux buts de retard au coup d’envoi, les joueurs de Maatea, bien décidés à créer l’exploit, ont pris beaucoup d’initiatives et se sont offert la première occasion de la rencontre avec une frappe puissante de Tinorua Toromona, qui a frôlé la barre transversale adverse (1re). Peu en vue durant les premières minutes, Mira a toutefois ouvert le score à la 3e minute lorsque Raimana Mou a repris de la tête un corner de Mihiani Germain (1-0). Malgré l’ouverture du score, les Rouges sont repartis à l’attaque. Après une frappe manquée de Bryan Toromona, pourtant seul face au but de Mira (7e), Temanava a été récompensé de ses efforts en égalisant au quart d’heure de jeu grâce à un penalty transformé par Vaiharuru Tapotofarerani (1-1).



Sans vraiment dominer, les Bleus ont repris l’avantage à la 18e minute après que Renaldo Nonmeu a pris de vitesse la défense adverse avant de tromper Tamata Teumere, le gardien de Temanava, d’une frappe à ras de terre (2-1).



Nullement découragés, les attaquants des Rouges ont poursuivi leurs offensives, notamment avec un coup franc de Vaiharuru Tapotofarerani dans un angle fermé, dont le ballon a filé devant la ligne de but de Mira (25e). Dans la foulée, Tinorua Toromona a repris de la tête un corner de Maheaiki Pater (26e), avant que Vaiharuru Tapotofarerani, bien servi par Bryan Toromona, ne tente une reprise de volée (29e). Les deux tentatives sont finalement passées juste au-dessus de la barre transversale de Mira.



Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir enfin la formation de Papetoai mettre en marche sa puissance offensive. Après avoir contenu plusieurs attaques des Bleus, Temanava n’a finalement pu éviter un penalty, transformé par Ronaldo Nonmeu à la 34e minute (3-1). Malgré un dernier penalty obtenu par Mira, mais manqué par Sylver Teheura, les 22 acteurs ont regagné les vestiaires sur ce score de 3-1 en faveur de la formation de Papetoai.



Les Bleus confirment



Malgré les quatre buts de retard à combler, en tenant compte du résultat du match aller, les Rouges ont continué à y croire en deuxième période en multipliant les offensives. René Kugogne a toutefois manqué de peu de réduire le score, voyant sa première frappe contrée de justesse par la défense des bleus (46e), puis une seconde tentative repoussée sur la ligne de but par les défenseurs adverses (53e). C’est ensuite Maheaiki Pater qui s’est illustré à l’attaque des Rouges avec une frappe croisée du pied gauche qui est passée tout près du poteau gauche des Bleus (55e). À la suite d’une contre-attaque de Temanava, ce dernier s’est de nouveau mis en évidence en décochant une frappe puissante, repoussée par la défense de Mira (64e). Vaiharuru Tapotofarerani a finalement réussi à réduire le score pour Temanava à la 68e minute en décochant un centre-tir depuis le flanc gauche qui a lobé Tereianui Miria, le gardien de Mira (4-2). Les Rouges ont même été proches de revenir à 4-3 à la 73e minute, avec une frappe lointaine de Bryan Toromona, puis un corner direct de Vaiharuru Tapotofarerani, repoussés à chaque fois par Tereianui Miria.



Dans la foulée, Bryan Toromona a cru marquer de la tête, avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu. Temanava a peut-être laissé passer sa chance à ce moment-là, puisque Renaldo Nonmeu a de nouveau marqué de la tête pour Mira à la 77e minute (5-2).



Abattus, les joueurs de Maatea ont ensuite concédé deux autres buts, sur un penalty de Teraupoo Tepa à la 83e minute (6-2), puis sur une nouvelle frappe victorieuse de Renaldo Nonmeu dans les arrêts de jeu (7-2).



Mira s’est finalement imposé sur le score de 7-2 et devient ainsi le premier club qualifié pour les demi-finales.



Dans les autres rencontres, Tiare Hinano et Tiare Tahiti ont pris une option sur la qualification en s’imposant respectivement face à Tiare Anani, samedi à Maharepa (1-0), et à Tapuhute, samedi à Afareaitu (3-1), lors de leurs quarts de finale aller. Tohiea est également bien parti pour rejoindre le dernier carré après sa large victoire la semaine dernière face à Tahatiri (17-0).

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 17 Novembre 2026 à 17:05 | Lu 273 fois



