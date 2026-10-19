

Football – Les ténors continuent de s’amuser

Tahiti, le 1er novembre 2026 - La 6e journée du Championnat de Tahiti seniors a encore donné matière à des scores fleuve. 18 buts marqués par Tefana et les Jeunes Tahitiens qui sont désormais à prendre en considération après des saisons anonymes et 15 pour Vénus. La première partie du championnat se poursuit sans grand intérêt en dehors des grosses affiches. Vénus, les Jeunes Tahitiens et Pueu constituent le trio de tête du classement avec un enchaînement de six victoires.



Étalée sur trois jours, la 6e journée du Championnat de Tahiti a débuté jeudi au centre technique fédéral avec la principale affiche du programme qui opposait Dragon à Central 1. La formation de Titioro avait les faveurs des pronostics, mais ce statut devait être relativisé dans la mesure où Dragon était handicapé par plusieurs absences de joueurs retenus par les sélections tahitienne et calédonienne engagées en Coupe des Nations d’Océanie de beach soccer à Aorai tini hau.



Et cela a effectivement joué un rôle jeudi, puisque l’équipe de Yann Fong s’est inclinée 3-2 face à un bon Central qui a mené 1-0 puis 3-1, Dragon adoucissant la défaite dans les arrêts de jeu par Nathan Scavazza. Pas trop de conséquences pour Dragon qui devrait se relancer avec son équipe au complet et qui devrait être au rendez-vous de la Ligue 1 en deuxième partie de saison tout comme Central, même s’ils sont actuellement classés en milieu de tableau.

Pas la meilleure façon de se préparer pour Tefana



Les Jeunes Tahitiens confirment un peu plus à chaque journée de championnat qu’ils jouent un rôle intéressant cette saison après plusieurs exercices sans relief dans le football local. Ils se sont bien amusés vendredi en atomisant (18-0) Manu Ura qui est certes la lanterne rouge du championnat, mais la formation de Civil Ouane possède un solide fond de jeu et peut nourrir des ambitions intéressantes cette saison.



L’autre rencontre du jour, vendredi, s’est conclue par un nul (1-1) entre Punaruu 1 et Tefana 2 ainsi ralenti après quatre victoires consécutives. Pueu a poursuivi samedi sa série victorieuse contre Pirae (3-0) et Mataiea, qui comptait deux forfaits depuis le début du championnat, a évité un forfait général en se présentant face à Punaruu 2, les deux équipes se quittant sur le score de 2-2 au centre technique.



Dans la rencontre à suivre, évidemment aucun suspense entre Tefana et Arue, l’équipe d’Efrain Araneda s’imposant 18-0, mais l’entraîneur de Tefana n’était nullement satisfait par la tournure des événements, bien au contraire, en vue du match de Coupe de France contre Thionville : “On ne peut même pas considérer que c’était un bon match d’entraînement tant la différence entre les deux équipes était énorme. Ce n’est vraiment pas une bonne chose pour nous de disputer de telles rencontres en vue de la Coupe de France, d’autant que ça risque d’être pareil mardi contre Punaruu 2 et vendredi contre Central 2. On va rencontrer une équipe professionnelle qui joue à un tout autre rythme et on va faire ce qu’on peut, mais nos matchs actuels ne nous permettent pas de nous préparer efficacement contre une telle opposition. Après, c’est la Coupe et sur un match, tout peut arriver si on est dans un très bon jour, mais vivement la deuxième partie de saison pour que l’on joue régulièrement des matchs de bon niveau en Ligue 1 car c’est comme cela que l’on progresse, ce qui n’est pas le cas actuellement.”

Le championnat enchaîne mardi



Jacob Tutavae, l’entraîneur-joueur de Arue, était également dépité mais pas pour les mêmes raisons : “On travaille bien à l’entraînement mais face à de telles équipes, on n’arrive pas à appliquer en match ce qu’on prépare et puis on a beaucoup d’absents actuellement et ça nous pénalise encore plus contre les ténors. C’est sûr que ce genre de matchs, c’est frustrant pour nos jeunes et j’ai l’impression qu’ils manquent de confiance contre des adversaires comme Tefana et à partir de là, c’est dur de bien jouer au football. On a complètement manqué de grinta aujourd’hui et sans cela, impossible d’envisager bousculer une équipe du niveau de Tefana.”



Vénus a signé un nouveau et large succès (15-0) avec sept buts de son emblématique capitaine Roonui Tehau contre Taiarapu à Pueu. Excelsior a pris trois points contre Central 2 (3-1) au centre technique.



Les équipes du Championnat de Tahiti ont peu de temps de récupération puisqu’elles remettront ça mardi à l’occasion de la 8e journée. De nouveaux cartons sont prévisibles lors des rencontres Arue-Vénus, Tefana 1-Punaruu 2, Manu Ura-Central 1 ou Dragon-Taiarapu, mais on suivra avec intérêt l’affiche Jeunes Tahitiens-Tefana 2 à Louis-Ganivet entre deux équipes de haut de tableau et Pueu-Punaruu 1, deux clubs qui visent la Ligue 1 en deuxième partie de saison. Excelsior-Pirae et Mataiea-Central 2 complèteront le programme.



Patrice Bastian



Classement

Equipes Pts MJ

1. Vénus 24 pts 6

2. Jeunes Tahitiens 24 pts 6

3. Pueu 24 pts 6

4. Tefana 2 18 pt 5

5. Tefana 1 17 pts 5

6. Punaruu 1 17 pts 6

7. Central 1 15 pts 6

8. Dragon 15 pts 6

9. Excelsior 14 pts 6

10. Pirae 10 pts 5

11. Arue 10 pts 6

12. Punaruu 2 8 pts 6

13. Taiarapu 8 pts 5

14. Central 2 7 pts 6

15. Mataiea 6 pts 6

16. Manu Ura 5 pts 6

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 1 Novembre 2026 à 11:45 | Lu 320 fois



