

Football – Les Toa Aito veulent convaincre

Tahiti, le 11 novembre 22026 - La sélection tahitienne de football s’apprête à jouer deux matchs contre les îIes Cook vendredi et lundi (19 h 30) au stade Louis-Ganivet à Faa’a. Battus lors d’une des deux rencontres à Rarotonga face aux Cookiens début octobre, les Toa Aito veulent gagner leurs deux matchs à domicile et en y mettant la manière devant leur public.



La préparation de la sélection tahitienne senior de football, entamée depuis déjà quelques mois, se poursuit cette semaine en vue des Jeux du Pacifique 2027, l’objectif majeur des Toa Aito cette saison. Le double rendez-vous programmé vendredi et lundi contre les îles Cook à Louis-Ganivet pour profiter d’une fenêtre internationale sera l’occasion de juger de la montée en puissance de la sélection tahitienne par rapport aux deux matchs qu’elle avait disputés contre le même adversaire à Rarotonga il y a quelques semaines. Elle en avait perdu un (3-2), que l’on avait qualifié de défaite historique, et remporté l’autre 3-1.



Mais juger des progrès de la sélection tahitienne dans sa phase de préparation d’une campagne à l’autre est à relativiser dans la mesure où l’effectif a été chamboulé. Joël Fréchet a en effet été contraint de se passer des joueurs de Tefana qui joueront samedi leur 7e tour de Coupe de France contre Thionville et le sélectionneur local a aussi dû composer avec des blessures et en particulier celle de Roonui Tinirauarii, l’un des joueurs incontournables de l’équipe.

Vénus et Tohie’a largement représentés



Sans surprise, Vénus est largement présent dans la liste de Joël Frechet avec cinq joueurs dont quatre étaient déjà présents à Rarotonga, le gardien Tetahio Teriinohopuaiterai faisant à son tour son apparition dans la sélection tahitienne. La surprise vient en revanche de la forte présence des joueurs de Tohie’a en sélection, mais ce sont en fait pour la plupart des joueurs qui évoluaient encore dans les meilleurs clubs tahitiens la saison dernière avant de rejoindre le championnat de Moorea, à l’instar de Donovan Bourebare ou Tamatoa Tetauira qui ont déjà des capes internationales, tout comme Yohann Tihoni qui avait fait le déplacement à Rarotonga.



À noter aussi la présence de Ariimatatini Buchin, maître à jouer des Jeunes Tahitiens qui réalisent un très bon début de saison, et de Mateo Degrumelle, un habitué de la sélection qui est de retour au Fenua pour entamer la préparation du prochain championnat professionnel océanien avec Tahiti United.

Tahiti doit faire respecter son statut



Même s’il ne dispose pas de tous les joueurs qu’il aurait souhaité retenir, Joël Frechet ne semble pas trop contrarié : “Un entraîneur doit toujours s’adapter au calendrier de la saison et comme je ne dispose pas des joueurs de Tefana qui sont pris par la Coupe de France, je vais compenser avec d’autres joueurs que je souhaitais d’ailleurs voir évoluer avec la sélection. Par rapport au premier regroupement, ça me permet de faire une large revue d’effectif en vue des Jeux du Pacifique qui est notre objectif majeur. Nos ambitions lors des deux matchs contre les Cook sont bien sûr de les gagner, mais de les gagner avec la manière et de montrer au public que le football tahitien a beaucoup de bons joueurs. On avait pris des buts sur trois coups de pied arrêtés lors de notre défaite contre Cook et on a donc beaucoup travaillé ce domaine. On n’a pas l’esprit revanchard par rapport au revers du deuxième match à Rarotonga contre une bonne équipe qui avait rappelé ses joueurs qui évoluent en Nouvelle-Zélande et en Australie et qui seront présents à Tahiti, mais compte tenu de notre statut dans la région par rapport à celui des îles Cook, on se doit de gagner nos deux matchs vendredi et lundi.”



La sélection tahitienne et l’AS Tefana ont par ailleures préparé leurs prochaines rencontres face aux Cook et à Thionville en étant opposées mardi soir au stade Louis-Ganivet dans un match amical de deux mi-temps de 30 minutes. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (2-2) mais le score est anecdotique car il s’agissait surtout pour les deux entraîneurs, Joël Frechet et Efrain Araneda, d’affiner les réglages tactiques et surtout de préserver les joueurs d’une blessure à quelques heures de deux échéances importantes pour les deux équipes et donc pour le football tahitien.



Patrice Bastian



La sélection tahitienne

Gardiens

- Tetahio Teriinohopuaiterai (Vénus)

- Titouan Courtois (Pirae)

Défenseurs

- Terai Bremond (Vénus)

- Mateo Degrumelle (Tahiti United)

- Mauri Heitaa (Vénus)

- Josh Hunter (Dragon)

- Ahei Obade (Tohie’a)

- Étienne Tave (Tohie’a)

Milieux

- Gervais Chan Kat (Dragon)

- Ariimatatini Buchin (JT)

- Donovan Bourebare (Tohie’a)

- Franck Papaura (Pueu)

- Roonui Tehau (Vénus)

Attaquants

- Albert Mairau (Mira)

- Teaonui Tehau (Vénus)

- Tamatoa Tetauira (Tohie’a)

- Yohann Tihoni (Tohie’a)

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 11 Novembre 2026 à 13:32 | Lu 232 fois



