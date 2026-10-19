

Football - L'AS Tefana opposée à une équipe de Ligue 3 en Coupe de France

Tahiti, le 27 octobre 2026 - Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a été effectué. Les joueurs de l'AS Tefana, vainqueurs de la Coupe de Polynésie, recevront le club professionnel de l'US Thionville Lusitanos qui évolue en Ligue 3. Un gros défi en perspective pour l'équipe de Faa'a qui espère pouvoir se qualifier devant son public.



Tefana recevra une équipe professionnelle pour son entrée en lice en Coupe de France. Qualifiés grâce à leur victoire en Coupe de Polynésie face à l'AS Mira (3-0), les hommes d'Efrain Araneda Estay défieront l'US Thionville Lusitanos (Ligue 3) au 7e tour de la compétition.



Le club de Moselle est en difficulté en championnat où il n'a plus enregistré le moindre succès depuis le 20 août face à Bourg-en-Bresse. Néanmoins, la tâche sera tout de même ardue pour Tefana qui a la ferme intention de se qualifier. La rencontre se déroulera le week-end des 13 et 14 novembre.



Rédigé par Valentin Fleury le Mardi 27 Octobre 2026 à 12:33 | Lu 457 fois



