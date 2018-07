Football - Coupe du monde U20 : Focus sur Eddy Kaspard

Parole à Eddy Kaspard :



Ton parcours ?



« Mon père faisait du football. J’ai suivi son chemin. J’ai commencé à Manu Ura, de 5 à 10 ans. Je suis parti ensuite à Tefana de 10 à 14 ans. Après, on est partis en France passer des tests. Tous les ans, Tefana envoie des U13 à St Etienne. »



Comment se sont passés les tests ?



« On avait fait un tournoi à St Etienne, ils nous avaient alors repérés. Ils nous avaient dit de revenir à 16 ans. On était repartis faire des tests à St Etienne mais finalement, ils ne nous avaient pas gardés. On a fait ensuite d’autres tests à Auxerre, là encore ils ne nous ont pas gardés. On a essayé à Trelissac près de Bordeaux et là ils nous ont gardés. Du coup, j’ai fait un an à Trelissac et là je reviens pour la sélection U19. »



Comment s’est déroulée l’année ?



« C’était très difficile. Le froid, l’éloignement des parents, qui nous manquent trop. On s’est quand même accrochés. L’avantage c’est qu’on était deux, avec Kavai’ei Morgant, du coup on se soutenait mutuellement dès qu’un de nous baissait la tête. C’est là qu’il faut être fort mentalement. »



Dans quel championnat avez-vous évolué ?



« On a fait des matchs en National contre des clubs pros, c’était très difficile, cela n’a rien à voir par rapport aux clubs de Tahiti. C’était très intense mais c’était très intéressant. On a appris beaucoup de choses là-bas. »



Au niveau scolaire ?



« Le matin on part à l’école de 8H à 15H30. Le bus vient nous chercher pour aller à l’entrainement, après on mange et on dort. On apprend aussi à être plus ouvert, à savoir parler etc…Je viens d’un quartier de « cas sociaux » donc en France j’ai essayé de m’améliorer au niveau langage etc… »



Content de revenir pour la sélection ?



« Très content. J'ai envie de profiter à fond et de me qualifier pour la Coupe du monde pour que l'on soit fier de nous. Je joue attaquant de pointe, en n°9. »