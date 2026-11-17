Présent à la manifestation de Paris, le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé que "la répression se durcissait" à l'égard des jeunes.



Ces derniers restaient très mobilisés, ont constaté des journalistes de l'AFP, après que l'Interfac IDF, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, et l'intersyndicale de la jeunesse (USL-Fage-Unef-Union étudiante) avaient annoncé rejoindre l'appel à la grève et à la mobilisation.



"On est stressé pour nos études, mais quand on a une vingtaine de flics tous les matins devant le lycée, on n'a qu'une envie : continuer à protester", a expliqué dans le cortège parisien Mathilde, 17 ans, en terminale au lycée Turgot.



À Toulouse, plusieurs blocus de lycées ont été levés par les forces de l'ordre dans la matinée, certains au prix d'une "répression très violente", a dénoncé auprès de l'AFP Martin Ramel-Brossard de l'Union syndicale lycéenne (USL).



Le cortège rennais, qui a réuni 7.000 manifestants selon les syndicats et 4.500 selon la préfecture, a quant à lui été arrêté par les canons à eau des forces de l'ordre peu après son départ, a constaté un journaliste de l'AFP.



"Il faut qu'on aille jusqu'au bout" et aujourd'hui "ça doit être le début de la construction d'une véritable grève générale", a plaidé Coppelia Moreau, de l'Interfac, qui a appelé à une nouvelle mobilisation le 26 novembre.



La numéro un de la CGT, Sophie Binet, a demandé entre autres que le gouvernement reçoive l'ensemble des syndicats (salariés, jeunesse, agents publics) pour "faire des annonces immédiates à la hauteur", car "seule la réponse à nos revendications arrêtera la mobilisation".



Vendredi, les syndicats de fonctionnaires avaient quitté Matignon remontés après un nouveau refus du gouvernement d'accorder des augmentations générales de salaires, quelques jours après l'annonce d'un coup de pouce au Smic pour le secteur privé. Ils dénoncent des mesures du gouvernement sur les bas salaires qui ne répondent pas à l'urgence.