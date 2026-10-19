

Florent Manaudou : “J’ai envie de transmettre”

Tahiti, le 24 octobre 2026 - Le champion olympique de natation Florent Manaudou a pris son premier bain de foule, vendredi, au bord de la piscine de Pater. Accompagné de son entraîneur et ami Quentin Coton, le néo-retraité des bassins s’apprête à organiser pour la première fois ses stages au fenua.



Arrivé il y a seulement quelques jours à Tahiti, Florent Manaudou a fait une petite surprise à une centaine de jeunes nageurs, vendredi après-midi, en rejoignant la fête d’halloween du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP). Après un tour d’honneur autour du bassin de Pater et quelques photos, le champion olympique du 50 mètres nage libre ainsi que son entraîneur, Quentin Coton, ont expliqué les raisons de leur séjour au fenua.





Pourquoi êtes-vous en Polynésie ?



Florent Manaudou : “On arrive pour kiffer (rires). Alors évidemment, on vient avec un but : partager deux stages de natation (30 octobre au 1er novembre et du 6 au 8 novembre). En plus de ça, on rencontre les enfants comme c’est le cas cet après-midi. Nous essayons de rendre ce que l’hospitalité tahitienne nous a donné”.



Comment ce projet a-t-il vu le jour ?



Quentin Coton : “La secrétaire du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP), Natalie Meynard, nous a contactés lorsqu’on a créé “Stage 21”. Elle avait écrit dans son message qu’elle nous lançait une bouteille à la mer (rires). La bouteille a mis du temps à arriver mais on l’a reçue et on a travaillé pendant un an pour monter ce projet qui est un peu fou car c’est la première fois qu'on se délocalise en dehors de la France.”



Vous avez accepté sans hésiter…



Florent Manaudou : “On n’a pas dit oui tout de suite parce que c’est du boulot d’organiser tout ça. Mais c’est plus facile d’accepter un projet à Tahiti plutôt que dans la Creuse par exemple (sourire), surtout avec le froid au mois d’octobre-novembre en France. En plus, j’étais déjà venu, il y a une dizaine d'années en Polynésie pour la Tahiti Swimming expérience, donc je connais l’endroit et j’ai pensé que ça serait une bonne idée d’exporter notre programme ici.”





“Il faut profiter et ne surtout pas se mettre trop de pression sur les épaules” Quelle est la journée type pendant un stage avec vous ?



Quentin Coton : “On propose de l’expertise technique où on partage nos expériences. La natation est au cœur de notre stage, mais on travaille également sur d’autres aspects comme la préparation mentale et physique pour que chacun progresse.”



Florent Manaudou : “Cela me tient à cœur d’encadrer un groupe et de leur transmettre ce que j’ai appris. C’est aussi important dans notre sport de garder le sourire et de propager du plaisir autour des bassins.”



Tahiti organise les Jeux du Pacifique l’année prochaine. Quels conseils veux-tu transmettre aux nageurs ?



Florent Manaudou : “Il faut profiter et ne surtout pas se mettre trop de pression sur les épaules ! J’ai eu la chance de participer aux Jeux olympiques devant mon public à un stade de ma carrière où j’avais déjà acquis beaucoup d'expériences. Il faut vivre ce moment unique dans sa vie à fond.”



Quels sont tes objectifs dans les prochaines années ?



Florent Manaudou : “J’ai déjà commencé quelques projets dans le cinéma (la série “À priori” notamment). En ce qui concerne la natation, on souhaite continuer les stages et pourquoi pas exporter le projet en Nouvelle-Calédonie à l’avenir."



Et revenir à Tahiti…



Quentin Coton : "Oui. On pourrait peut-être alterner une année sur deux avec la Nouvelle-Calédonie. Ce sera toujours un plaisir de revenir ici même si on ne peut pas encore promettre quelque chose pour la suite."





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 24 Octobre 2026 à 10:00 | Lu 182 fois



