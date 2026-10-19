

Fin de la grève chez les dockers

Tahiti le 22 octobre 2026. Au bout de la nuit dernière, les syndicats, salariés, patrons de sociétés d’acconage et le gouvernement son tombés d’accord pour un protocole de sortie de grève.



Après la signature par le gouvernement vers minuit d’un premier protocole d’accord au sujet de l’appel à concurrence sur les sociétés d’acconage qui pourront s’installer au Port autonome, un second protocole d’accord a rapidement été trouvé entre le syndicat et les patrons, qui soutenaient eux-même le mouvement social.



À 19h30 la CSTP-FO et les dockers avaient entamé les discussions sur les points de leur préavis qui concernaient le Pays. Vers deux heures du matin, les deux protocoles de sortie de grève étaient signés.



Les deux points bloquants, le report de 15 à 20 ans de la durée d’exploitation convenue dans l’appel à concurrence, et le strict respect du droit de grève dans ce même appel à concurrence ont tous les deux été acceptés par la présidence.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 22 Octobre 2026 à 07:54 | Lu 270 fois



