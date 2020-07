278 400 résidents au fenua fin 2019

La population de Polynésie française était de 278 400 personnes, au 31 décembre 2019, en augmentation de 1 000 personnes par rapport à 2018, estime l'Institut de la statistique (ISPF) dans le dernier bilan démographique publié mercredi.En 20 ans, la population polynésienne a augmenté de 45 400 personnes. Elle était de 233 000 habitants au 31 décembre 1999.Indépendamment de l’accroissement, la structure de la population se transforme, avec une baisse significative des plus jeunes au profit des plus âgés. La migration des jeunes entre 20 et 24 ans observée depuis 20 ans se poursuit. Elle est probablement expliquée par les poursuites d’études et la recherche d’un premier emploi en France métropolitaine ou à l’étranger.