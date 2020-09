Félix Tokoragi suppléant de Sylviane Terooatea

Tahiti, le 6 septembre 2020 - C'est le maire de Makemo et représentant du nouveau groupe A Here ia Potineria, Félix Tokoragi, qui sera le suppléant de Sylviane Terooatea aux sénatoriales.



Le tāvana de Makemo, Félix Tokoragi, sera le suppléant de Sylviane Terooatea. Cette dernière, qui se présente aux côtés de l'actuel sénateur Nuihau Laurey, avait expliqué lors de l'annonce de sa candidature qu'elle souhaitait mettre en avant l'archipel des Tuamotu. Contactée, Sylviane Terooatea indique que "c'est le choix des Tuamotu, je les laisse faire" et ajoute que le tāvana a récemment adhéré au groupe A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer à l'assemblée. "On lui a dit : comme tu es dans la lancée, eh bien continue". En effet, l'ex-élu Tapura a récemment démissionné des bancs du parti rouge et blanc pour rejoindre le groupe de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey. Décision prise huit jours après avoir vu ses prétentions à la tête du syndicat intercommunal des Tuamotu Gambier (SIVMTG) être rejetées par le parti majoritaire au profit du tāvana de Tatakoto, Ernest Teagai.