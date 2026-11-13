

Fare Hinoi : l’OPT pose la première pierre d’un immeuble à 8,4 milliards en plein Papeete

Tahiti, le 13 novembre 2026 - Face au recul du courrier et du téléphone fixe, le Groupe OPT mise sur l’immobilier. Il a posé ce vendredi la première pierre de Fare Hinoi en présence du président du Pays, Moetai Brotherson, du maire de Papeete, Rémy Brillant, et du ministre de l’Économie, Warren Dexter. Objectif : bâtir un ensemble multifonctionnel de 9 561 m² dont la livraison est prévue en 2030.



C’est parce que ses activités historiques s’essoufflent que l’OPT cherche d’autres sources de revenus. Sa présidente-directrice générale, Hinatevahinetueiariki Delva, ne le cache pas : le groupe de télécommunication est financièrement déficitaire, et c’est ce constat qui l’a poussé vers un “axe de transformation”. Fare Hinoi en est la concrétistion. Porté par la SCI Fare Hinoi, le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine immobilier du groupe.



Ce vaste bâtiment verra le jour sur un terrain acquis en 2020 et grâce à un emprunt souscrit en 2025. Le coût prévisionnel des travaux et honoraires est évalué à 8,4 milliards de francs. Un investissement que l’OPT présente comme un levier pour l’économie locale : sa réalisation mobilisera les entreprises et les savoir-faire du secteur du bâtiment.



L’immeuble s’élèvera sur cinq étages et un sous-sol, en plein Papeete sur l’avenue Prince Hinoi à côté de Hyper Brico. Il comptera 4 610 m² de locaux commerciaux, 4 768 m² de bureaux et une salle de conférence de 183 m², pouvant accueillir environ 300 personnes.



Restauration, commerces…

Les restaurants prendront place au rez-de-chaussée, avec une aire de restauration au premier étage, tandis que les commerces de bien-être et de services seront installés au troisième étage. Les commerces comme les bureaux seront proposés à la vente ou à la location. Pour les clients, les visiteurs et les occupants, le bâtiment disposera de 496 places de stationnement.



L’OPT ne sera pas seul sur place. Une partie des surfaces est destinée aux filiales du groupe : Onati, Marara Paiement, Tahiti Nui Telecom et Fare Rata. Le projet prend une double dimension : il doit rapporter de nouveaux revenus par la vente et la location, tout en regroupant des filiales dans un même lieu. Le dossier de presse ne précise toutefois pas quelle part des surfaces se réserve le groupe OPT, ni quelle part sera commercialisée.



L’enjeu “dépasse l’OPT”, selon ses promoteurs. Le groupe espère que ces nouveaux espaces offriront aux entreprises des perspectives de développement et renforceront l’attractivité du centre-ville de Papeete, dont l’immeuble doit contribuer à la modernisation. Le ministre de l’Économie, Warren Dexter, présent à la cérémonie, y voit un projet porteur.



Le calendrier est désormais fixé. Après les études et les démarches administratives menées en 2025 et 2026, les travaux doivent démarrer fin novembre avec une livraison prévue en avril 2030.





Projet : https://www.tropical-architecture.com/equipements/fare-hinoi

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 13 Novembre 2026 à 17:37 | Lu 355 fois



