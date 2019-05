Européennes : La liste soutenue par le Tapura loin devant en Polynésie

PAPEETE, le 26 mai 2019 - C'est la liste La République En Marche, soutenue par le Tapura d'Edouard Fritch, qui est arrivée largement en tête des élections européennes de samedi en Polynésie française avec 43,31% des voix. Le Rassemblement national est deuxième avec 16,43% et Europe Ecologie-Les Verts est surprenant troisième avec 11,06%.



Les résultats des élections européennes en Polynésie française sont tombés dimanche matin à 8 heures, en même temps que les résultats nationaux. La participation de 22,17% est en hausse par rapport au scrutin de 2014 (14,97%), mais reste très faible. Sur l'ensemble de la Polynésie, c'est la liste La République En Marche -soutenue par le Tapura et son candidat Tearii Alpha- qui arrive largement en tête avec 43,31% des voix. En revanche, les résultats nationaux d'En Marche ne permettront pas au tavana de Teva i Uta de siéger au parlement européen.



En Polynésie, la deuxième place revient au Rassemblement National soutenu au plan local par Eric Minardi.



> Lire [Ce qui se joue en Polynésie pour les européennes 2019]url:https://www.tahiti-infos.com/Ce-qui-se-joue-en-Polynesie-pour-les-europeennes-2019_a181334.html





En Polynésie française le scrutin mobilise peu, habituellement. L’Europe est perçue comme une autorité politique lointaine dont on peine à saisir l’influence concrète dans le quotidien. En 2014, les électeurs avaient à faire un choix parmi les 19 listes en lice dans la circonscription Outre-mer, lors des dernières européennes. Le taux de participation a été de 14,97 % sur l’ensemble de la collectivité.



Les trois grands partis locaux, le Tapura, le Tavini et le Tahoera'a, se sont positionnés sur ce scrutin, davantage pour exister sur le terrain, mobiliser leurs militants et "se compter" dans les urnes, à moins d’un an des municipales, que pour défendre un idéal européen.



L’entrepreneur Eric Minardi, président du parti Te Nati rassemblement national polynésien, est en 25e position sur la liste Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen pour les élections européennes 2019.



Eurodéputé, Éric Minardi déclare vouloir défendre les intérêts des Français de l’outre-mer et porter le débat sur le fait nucléaire. Une ambition pour laquelle il se dit prêt à travailler avec les élus polynésiens au Parlement français.

En mai 2014, la liste Bleu Marine "Non à Bruxelles, oui à la France" avait recueilli 7,7 % des suffrages exprimés en exprimés en Polynésie française, soit 2144 voix.



Le ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha, est en 34e position sur la liste LREM Renaissance conduite par Nathalie Loiseau et soutenue le MoDem et ses partenaires.



Le Tahoera'a a appelé en février à soutenir la liste du parti Les Républicains pour ce scrutin.



Le parti souverainiste Tavini Huiraatira aurait pu appeler à l’abstention, il réalise finalement un pas de côté et propose aux électeurs de Polynésie française d’utiliser le scrutin européen pour ouvrir un débat sur la "constitution et le gouvernement de Maohi Nui" en appelant les électeurs à insérer un bulletin Maohi Nui dans l’urne, le 25 mai.