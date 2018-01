Etudes de conception du nouvel émissaire de rejet en mer de la STEP de Punaauia Consultation D3 – Modélisations numériques

La présente consultation est lancée par une société d’économie mixte de droit privé. Elle concerne les prestations de services pour l’opération intitulée « Etudes de conception du nouvel émissaire de rejet en mer de la STEP de Punaauia – Modélisations numériques ».Appel d’offres ouvert non alloti lancé par la société d’économie mixte de droit privé, la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti.Consultation du règlement de la consultation et de l’ensemble du dossier (DCE)Au bureau de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti situé à la mairie de Punaauia, contenant les pièces suivantes : 1-Le règlement de la Consultation (RC), 2-L’Acte d’Engagement (AE), 3-Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 4-Le Cahier des Charges.Les conditions auxquelles doivent répondre les offres et notamment le modèle suivant lequel elles doivent être présentées, sont indiquées dans le Règlement de la consultation qui peut être retiré dans les conditions fixées au § 3.Dossier (DCE) remis gratuitement aux candidats sur support informatique, contre récépissé directement au bureau de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti situé à la mairie de Punaauia, bâtiment de l’extension au 1er étage. Chaque candidat devra se présenter avec une clé USB. Le dossier peut également être demandé par email à l’adresse suivante : matairea.vanbastolaer@vaitama.pf 08/01/2018L’offre doit être remise avant le lundi 05 février 2018 à 11h00. La remise des offres a lieu lors des horaires d’ouverture du lundi au jeudi de 07h30 à 15h30 et le vendredi de 07h30 à 14h30. Contact du standard pour la remise des offres : 40 50 94 50Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.Les offres devront être conformes au règlement d’appel d’offres puis seront analysées selon les critères suivants :1. Prix 40%2. Valeur technique 50%3. Délai 5%4. Garanties professionnelles et financières 5%Entre autres :- Extrait du K-bis de la société candidate ;- Renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat ;- Attestation bancaire de bon fonctionnement des comptes ;- Certificat attestant que le candidat est à jour de ses cotisations sociales de moins de 1 mois ;- Certificat à jour du percepteur indiquant la situation du candidat à l’égard des Contributions et de la Trésorerie ;- Identité des actionnaires et du (ou des) gérant (s) de la société candidate ;- Déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat• n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 ;• n’a pas fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation pour les infractions mentionnées aux articles LP 5621-1 à 5621-2, LP 5622-1 à LP 5622-5, et 5323-1 à 5323-5 du code du travail de Polynésie ;• n’est pas en état de liquidation judiciaire ;• n’est pas déclaré en état de faillite personnelle ;• n’est pas admis au redressement judiciaire ;- Assurance responsabilité civile professionnelle ;- En cas de groupement, un note de présentation du groupement ;- Mémoire technique.