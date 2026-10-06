

Etats-Unis : quatre morts dans une tuerie scolaire en Oregon, trois enfants et un professeur (police)

Los Angeles, États-Unis, le 15 octobre 2026. Un tireur a fait irruption dans une école primaire de l'Oregon jeudi, dans l'ouest des États-Unis, et a fait quatre morts, trois enfants et un professeur, ont annoncé les autorités.





"Parmi les victimes sur place figurent trois enfants, âgés de cinq, huit et onze ans, ainsi qu'un enseignant", a expliqué Mike Krantz, le chef de la police de Bend, la ville où s'est déroulée la tragédie.



L'auteur de la tuerie a visé l'école Silver Rail de Bend, une ville d'un peu plus de 100.000 habitants. Il a "été abattu" avant l'arrivée des policiers, "peut-être par un passant", selon la porte-parole de la police, Sheila Miller.



La fusillade a été signalée à la police vers 13H00 heure locale (20H00 GMT), et les agents sont arrivés deux minutes plus tard, selon la porte-parole.



Plus de 400 enfants fréquentent l'école primaire, selon les médias locaux.



L'établissement est en cours d'évacuation, selon la police.



Les tueries dans des écoles choquent régulièrement le pays. En 2022, une tuerie dans une école primaire d'Uvalde avait suscité l'indignation, en faisant 21 morts, dont 19 enfants.



En incluant les universités, la tuerie en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis reste celle de Virginia Tech en 2007, lorsque l'étudiant sud-coréen Seung-Hui Cho a tué 32 personnes et en a blessé 17 autres avant de se donner la mort.



Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au droit de porter des armes, inscrit dans la Constitution.



En 2025, près de 15.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.



Face à cette nouvelle fusillade dans une école, plusieurs associations réclamant un meilleur contrôle des armes à feu ont appelé à un sursaut.

Rédigé par AFP le Jeudi 15 Octobre 2026 à 15:56 | Lu 318 fois





