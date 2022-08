Eric Spitz nommé haut-commissaire en Polynésie française

Tahiti, le 31 août 2022 - L'ancien secrétaire général du haut-commissariat de la Polynésie française entre 2008 et 2010, Éric Spitz, a été nommé mercredi haut-commissaire de la République au Fenua. Il succède à Dominique Sorain qui avait quitté ses fonctions le 27 juillet dernier.



Éric Spitz a été nommé mercredi haut-commissaire de la République en Polynésie française par décret du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin à l'issue du conseil des ministres. L'information a été confirmée par plusieurs médias des Pyrénées-Atlantiques où le haut-fonctionnaire officiait comme préfet depuis février 2019.



Diplômé de l'ENA, Éric Spitz est loin d'être inconnu de la Polynésie française où il a déjà officié entre 2008 et 2010 en tant que secrétaire général du haut-commissariat. Il compte également plusieurs responsabilités préfectorales ultra-marines, d'abord en tant que directeur de cabinet du haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie entre 2001 et 2003, puis préfet de région en Guyane plus récemment entre 2013 et 2016.



Plus d'informations à venir...