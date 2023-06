Enoa Vial en bronze aux Championnats de France Eau Libre

Tahiti, le 25 juin 2023 - La natation tahitienne a obtenu des résultats honorables lors des Championnats de France Eau Libre 2023 qui ont eu lieu de vendredi à dimanche à Dunkerque. Enzo Kernivinen (10 km), Rohutu Tehaui (5 km) et Ragihei-Kura Timo (5 km) ont décroché des classements respectables dans leur catégorie d’âge et Enoa Vial a permis au clan tahitien de décrocher une médaille, le nageur du CNP montant sur la 3e marche du podium du 5 km en juniors 1.



La 31e édition des Championnats de France Eau Libre organisée à Dunkerque dans le nord de la France a mis en scène quatre jeunes représentants tahitiens, Enoa Vial, Rohutu Teahui et Ragihei-Kura Timo s’alignant sur le 5 km samedi, Enzo Kernivinen étant pour sa part en lice sur le 10 km dimanche. Tahiti s’était distingué sur l’épreuve en 2022 avec le titre de championne de France féminine juniors 1re année de Lili Paillisse sur le 10 km, mais la natation tahitienne ne pouvait pas compter sur elle cette année, la jeune fille nageant désormais sous les couleurs de Hyères.



Les quatre nageurs tahitiens encadrés par Anis Billi, leur entraîneur au sein du Centre de Performance Polynésien (CPP), nourrissaient des ambitions à Dunkerque, pas celles de jouer les premiers rôles au classement scratch mais de se distinguer dans leur catégorie d’âge respective. Et ce fut notamment le cas de Enoa Vial qui a remporté la médaille de bronze en juniors 1 (2009) samedi sur le 5 km en couvrant la distance en 59’ 50’’ (33e au scratch sur 65 partants). La natation tahitienne décrochait un 3e podium consécutif aux Championnats de France Eau libre après ceux de Naël Roux en 2021 et Lili Paillisse en 2022.



Rohutu Teahui, qui comme Ragihei-Kura Timo avait été autorisé à participer au Championnat de France grâce à une autorisation spécifique de la Fédération française, a bouclé son 5 km en 1 h 02’ 22’’ (41è au scratch) et pris la 7è place de la catégorie juniors 1. Ragihei-Kura Timo s’est classée 12è féminine en catégorie benjamines-juniors 1 bouclant son 5 km en 1 h 08’ 04’’ (39è au scratch sur 58 partantes).







Match dans le match avec les Calédoniens



En cette année des Jeux du Pacifique qui auront lieu aux Îles Salomon en fin d’année, il était intéressant de comparer les performances des Tahitiens à celles des Calédoniens présents à Dunkerque. Et si les nageurs du Caillou ont un bilan d’ensemble un peu meilleur que celui des Tahitiens mais sans avoir néanmoins décroché de podium, c’est d’abord parce que leurs représentants étaient plus âgés. Mais ce fut serré car si Enoa Vial et Rohutu Teahui ont fait respectivement 33è et 41è du 5 km, les Calédoniens Loann Cayuela, Luke Mercier et Timothé Erout ont terminé 30è, 38è et 57è. Les Calédoniennes Maiana Flament (11è) et Mariane Denamile (25è) ont fait mieux que Ragihei-Kura Timo mais celle-ci n’est pas vraiment une spécialiste de l’eau libre et sa performance à Dunkerque est d’autant plus méritante.



Un seul Tahitien en lice dimanche sur le 10 km en la personne d’Enzo Kernivinen. Le nageur du CNP/CPP a bouclé son parcours en 2 h 07’ 08’’ pour prendre la 28e place du scratch sur 40 partants et la 8e place en juniors 2. Ce fut encore serré avec la Calédoniens, Loann Cayuela, Luke Mercier et Thimothé Erout terminant respectivement 27è, 30è et 33è.

Anis Billi a brièvement dressé un bilan du déplacement à Dunkerque : ‘’C’est la troisième année que Tahiti participe aux Championnats de France Eau Libre et à chaque fois, l’un de nos nageurs est monté sur un podium. Cela démontre la constance de notre travail et outre le podium d’Enoa, nous sommes satisfaits du bilan cette année avec trois nageurs qui se classent dans le top 8 de leur catégorie d’âge. C’est une première expérience très positive pour nos jeunes’’.







A noter également la performance d’Enzo Costa-Lacombe, un ancien espoir de la natation tahitienne maintenant licencié à Frontignan du côté de Montpellier qui est monté sur la 3è marche du podium juniors 3 sur le 5 km samedi en signant un chrono de 55’ 17’’ et qui a été sacré vice-champion de France juniors 3 dimanche sur le 10 km en 1 h 58’ 02’’. Lili Paillisse a pris la 5è place en juniors 2 féminine du 10 km en 2 h 08’ 50’’.



Si les jeunes tahitiens étaient en action dans le nord de la France, Aurélie Thomassin, Jean Diaz et Moanatea Smith tous trois de I Mua et Bernard Costa du CNP nageaient ce week-end à Antibes dans le cadre des ‘’France Maîtres Natation’’. Les ‘’anciennes’’ gloires de la natation tahitienne ont aussi servi à leur niveau la cause du fenua.