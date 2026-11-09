

Emploi local, Nicole Sanquer cherche l'appui de Tarahoi

Tahiti, le 9 novembre 2026 - Après avoir porté à Paris sa proposition de loi visant à étendre la protection de l'emploi local aux fonctionnaires de l'État en Polynésie, Nicole Sanquer vient chercher du soutien à Tarahoi. Défendue ce lundi en commission par Nuihau Laurey, en l'absence de la députée retenue à Paris, la résolution a reçu le feu vert des élus de la commission des institutions. Une première étape pour donner davantage de poids à une réforme qui touche directement au statut d'autonomie.





Permettre aux Polynésiens partis étudier ou travailler en métropole de rentrer plus facilement au Fenua, y compris dans la fonction publique de l'État. C'est le combat que Nicole Sanquer mène depuis plusieurs années. En septembre, elle a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi organique pour modifier l'article 18 du statut d'autonomie. Ce lundi, sa démarche a franchi une première étape à Tarahoi, avant de passer l'épreuve de la séance plénière.



Car si la protection de l'emploi local existe déjà dans le secteur privé, la fonction publique du Pays et celle des communes, et les emplois civils de l'État échappent encore au dispositif. Pour les fonctionnaires polynésiens qui souhaitent rentrer, il reste le fameux centre des intérêts matériels et moraux (CIMM), censé leur donner une priorité de mutation. Mais celle-ci ne garantit rien. Dans une réponse adressée à Nicole Sanquer en juillet, le gouvernement français rappelait qu'elle “ne constitue toutefois pas un droit automatique à obtenir le poste demandé”. Les besoins du service continuent de primer.



Une préférence locale, pas un passe-droit



La députée veut donc aller plus loin, sans pour autant réserver les postes aux seuls résidents. Sa proposition permettrait au Pays d'instaurer, par une loi du Pays, une priorité fondée sur une durée suffisante de résidence, uniquement “à égalité de mérites”. L'État conserverait la gestion de ses agents et les mesures devraient être justifiées par des critères objectifs. Autrement dit, pas question de faire de l'origine un critère de recrutement.



Reste à convaincre Paris. En 2021, une précédente initiative portée avec Maina Sage avait échoué à l'Assemblée nationale, sans même atteindre le Sénat. Cette fois, Nicole Sanquer entend s'appuyer sur une position collective de Tarahoi. La résolution demande au Parlement et au gouvernement français d'inscrire sa proposition de loi organique à l'ordre du jour “dans les meilleurs délais”.



L'enjeu dépasse donc le simple soutien politique. Si elle est adoptée en plénière, la résolution pourra également valoir avis de l'assemblée sur la modification statutaire demandée, évitant une nouvelle consultation. Encore faut-il que les représentants confirment leur soutien. Et surtout que Paris accepte, cette fois, de passer des encouragements aux actes.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 9 Novembre 2026 à 15:27 | Lu 505 fois



