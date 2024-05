Eliane Tevahitua remerciée par Moetai Brotherson

Tahiti, le 28 mai 2024 – L'information circulait depuis plusieurs jours. Elle a été confirmée à Tahiti Infos ce mardi matin par la principale intéressée. Le président du Pays, Moetai Brotherson, a décidé de se séparer de sa vice-présidente, Eliane Tevahitua. Retirée de la liste du Tavini aux dernières territoriales, elle ne pourra donc pas non plus siéger à l'assemblée de la Polynésie française. Antony Géros s'est dit surpris de cette décision.



"Je l'ai appris hier vers 18h en effet", nous confie une militante du Tavini qui confirme ainsi l'information relayée depuis la veille par d'autres élus du parti mais aussi par des agents de l'administration dont le ministère de tutelle est celui d'Eliane Tevahitua, vice-présidente mais aussi ministre de la Culture, de l'Environnement, de l'Enseignement supérieur, du Foncier, de l'Artisanat et en charge des relations avec les institutions. Laquelle a aussi confirmé.



Joint par Tahiti Infos, le président de l'assemblée, Antony Géros apprenait la nouvelle ce mardi matin : "C'est un scoop que vous m'annoncez là", a-t-il réagi ne souhaitant pas faire davantage de commentaire en tant que président de l'institution. "C'est une affaire interne au parti", a-t-il expliqué. S'il concède qu'un "retrait d'un certain nombre de compétences a été évoqué", il est très surpris qu'en plus de tous ses portefeuilles ministériels, Eliane Tevahitua ait également été démise de sa fonction de vice-présidente du Pays. "Il avait annoncé qu'il y aurait juste une redistribution des portefeuilles", a rappelé, étonné, le patron de Tarahoi. Plus qu'un remaniement ministériel qu'il doit annoncer le 3 juin prochain, Moetai Brotherson avait en effet davantage indiqué qu'il dispatcherait différemment les portefeuilles sans pour autant changer ou se séparer des ministres de son gouvernement. Il a visiblement changé d'avis.



Une décision qui va certainement cristalliser encore un peu plus les tensions au sein du Tavini entre les deux branches. Pour mémoire, Eliane Tevahitua en avait déjà fait les frais en mars 2023, lorsqu'elle avait appris qu'on la retirait de la liste du Tavini pour les élections territoriales alors qu'elle était en position éligible. Annoncée seconde de liste sur la section 3 (Faa'a Punaauia) lors du congrès du 18 mars 2023, elle avait finalement été remplacée par Maurea Maamaatuaiahutapu deux jours plus tard, lors du dépôt de la liste au haut-commissariat.



Du côté de la présidence, le service communication précise pour sa part "qu'il y aura bien des redistributions de portefeuilles" et "qu'aucun arrêté de fins de fonctions ni aucune démission ne sont constatées à ce jour."



Le remaniement sera acté le 3 juin prochain lors d'une conférence de presse.