Coude à coude à Fakarava

TAHITI, le 15 MARS 2020 - Suivez notre live du 1er tour des élections municipales en Polynésie française. Tout au long de la soirée, les résultats commune par commune.







22h42 : Coude à coude entre Tuhoe Tekurio et Jamet Torohia à Fakarava







TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA - Tête de liste Tuhoe Tekurio

Nombre de voix : 264



HEI PARAOA- Tête de liste Jim Solomona Fauura

Nombre de voix : 35



TAURA NO HAVAIKI - Tête de liste Hervé Tupaia

Nombre de voix : 48



NU’U TAPU - Tête de liste Marie-Claire Etilage

Nombre de voix : 30



VEHI TOKU OIRE- Tête de liste Etienne Maro

Nombre de voix : 246





Kauehi



TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA - Tête de liste Nui Teihoarii

Nombre de voix : 99



HEI PARAOA- Tête de liste Justin-Marie Tave

Nombre de voix : 74



TAURA NO HAVAIKI - Tête de liste Jean-Claude Rattinassamy

Nombre de voix : 38



NU’U TAPU - Tête de liste Tiaihau Tiaihau

Nombre de voix : 48



VEHI TOKU OIRE- Tête de liste Edouard Temere

Nombre de voix : 148







Niau



TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA - Tête de liste Tautahi Torohia

Nombre de voix : 62



HEI PARAOA- Tête de liste Daniel Faatau

Nombre de voix : 9



TAURA NO HAVAIKI - Tête de liste Mahuru Mopi

Nombre de voix : 9





NU’U TAPU - Tête de liste Punuarii Ebb

Nombre de voix : 43



VEHI TOKU OIRE- Tête de liste Jamet Torohia

Nombre de voix : 49





Répartition des suffrages exprimés au niveau de la commune



TAPURA AMUI NO TE OIRE O FAKARAVA

Nombre de voix : 425

35,36%



HEI PARAOA

Nombre de voix : 118

9,82%



TAURA NO HAVAIKI

Nombre de voix : 95

7,90%



NU’U TAPU

Nombre de voix : 121

10,07%



VEHI TOKU OIRE

Nombre de voix : 443

36,86%



Inscrits : 1 381

Exprimés : 1 202







22h34 : Joëlle Frébault élu avec 59,04% à Hiva-Oa



Hiva-Oa



Puamau

TE AVATINA KATAHI - Tête de liste Damien Tevenino

Nombre de voix : 89



HIVA-OA A TU - Tête de liste Haiihapaiatehaoe Touatekina

Nombre de voix : 200





Atunoa



TE AVATINA KATAHI - Tête de liste Etienne Tehaamoana

Nombre de voix : 616



HIVA-OA A TU - Tête de liste Joëlle Frébault

Nombre de voix : 816





Répartition des suffrages au niveau de la commune :

TE AVATINA KATAHI

Nombre de voix : 705

40,96%



HIVA-OA A TU

Nombre de voix : 1 016

59,04%



Inscrits : 1 956

Exprimés : 1 721











22h27 : Félix Tokoragi élu avec 53,73% à Makemo



TOKU OIRE HERE - Tête de liste Félix Tokoragi

Nombre de voix : 612

53,73%



MAKEMO TE NATI HAGA - Tête de liste Lydia Nouveau

Nombre de voix : 455

39,95 %



M.K.R.T.T.N ( Makemo-Katiu-Raroia-Takume-Taenga-Nihiru) - Tête de liste Teraiarue Tahi

Nombre de voix : 72

6,32%





Inscrits :1 299

Exprimés : 1 139









22h25 : Henri Flohr en tête avec 45,13% à Hitiaa O Te Ra





AMUITAHIRA’A NO HITIAA O TE RA- Tête de liste : Monia Amaru

Voix : 826

15,87%



TAPURA AMUI NO HITIAA O TE RA- Tête de liste : Domingo Dauphin

Voix: 2030

39%



TAPURA HUIRAATIRA NO HITIAA O TE REA - Tête de liste : Henri Flohr

Voix: 2349

45,13%



Suffrages exprimés : 5205

Inscrits : 7743











22h15 : Edouard Fritch obtient 68,53% à Pirae



LISTE D’UNION ET D’ACTION COMMUNALE DE PIRAE - Tête de liste : Edouard Fritch

Voix : 3153

68,53%



TAVINI IA PIRAE - Tête de liste : Thilda Harehoe-Garbutt

Voix : 898

19,52%



AMUITAHIRA4A NO PIRAE - Tête de liste : Marcy Pautehea

Votants : 550

11,95%



Suffrages exprimés : 4601

Votants : 46,15%

Abstentions : 53,85%











22h : Arieta Delord l'emporte avec à Tubuai 69,82%



Mahu



IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI -Tête de liste Tihina Viriamu



Nombre de voix : 213



TUPUAI TO’U AI’A - Tête de liste Louisa Tahuhuterani

Nombre de voix : 148





Mataura



IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI -Tête de liste Arieta Delord

Nombre de voix : 474



TUPUAI TO’U AI’A - Tête de liste Tihoti Tanepau

Nombre de voix : 183





Taahuaia



IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI -Tête de liste Fernand Tahiata

Nombre de voix : 276



TUPUAI TO’U AI’A - Tête de liste Roger Chung Tien

Nombre de voix : 93





Au niveau de la commune :

IA HO’E IA HOTU MAITA’I O TUPUA’I- UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE TUBUAI

Nombre de voix : 981

69,82%



TUPUAI TO’U AI’A

Nombre de voix : 424

30,18%



1405 exprimés











21h55 : Damas Teuira en tête avec 41,49% à Mahina



TAMARII MAHINA A TU - Tête de liste : Nicole Sanquer

Votants : 1238

22,99%



POIHERE IA MAHINA - Tête de liste : Heimana Pugibet

Votants : 448

8,32%



MAHINA IA HOTU - Tête de liste : Damas Teuira

Votants : 2234

41,49%



MAHINA IA TURA - Tête de liste : Patrice Jamet

Votants : 626

11,62%



TE AHO API O MAHINA - Tête de liste : Eric Tepuoroo Teaotea

Votants : 565

10,49%



AMUITAHIRA’A NO MAHNA - Tête de liste : Natacha Helme

Votants : 274

5,09%



Suffrages exprimés : 5 385

Votants : 51,40%

Abstentions : 48,60 %











21h50 : Tearii Alpha élu largement avec 65,03%



LISTE D’UNION ET D’ACTIONS COMMUNALES DE TEVA I UTA IA TEVA I UTA- Tête de liste : Tearii Alpha

Votants : 3255

65,03%



IA HOETEVA I UTA - Tête de liste : Jonas Tahuaitu

Votants : 1750

34,97%



Inscrits : 7464

Suffrages exprimés : 5005









21h45 : Benoît Kautai élu avec 55,91 % à Nuku Hiva





1812 suffrages exprimés



Hatiheu



TAHA IA KATAHI - Tête de liste Mavae Tamarii

107 voix



TE HENUA ENANA A TU - Tête de liste Yvonne Katupa

134 voix





Taipivai



TAHA IA KATAHI - Tête de liste Jeanne Ah Scha-Otto

124 voix



TE HENUA ENANA A TU - Tête de liste Nicolas Haiti

164 voix





Taiohae



TAHA IA KATAHI - Tête de liste Pierre Cancian

568 voix



TE HENUA ENANA A TU - Tête de liste Benoît Kautai

715 voix



Répartition au niveau de la commune :

TAHA IA KATAHI

Nombre de voix : 799

44,09 %



TE HENUA ENANA A TU

Nombre de voix : 1013

55,91 %









21h35 : Nadine Tchong Min obtient 45,81% à Takaroa



Takapoto

Liste :TAVINI IA VAHITU - Tête de liste Linda Rua-Barff

Nombre de voix : 26





TAMARIKI TAKAROA-TAKAPOTO- Tête de liste Mack Anania Maheahea

Nombre de voix : 140



TAKAROA TAKAPOTO HAERE I MUA- Tête de liste Nadine Tchong Min

Nombre de voix : 203



TAKAROA-TAKAPOTO TAKU HERE- Tête de liste André Bellais

Nombre de voix : 54







Takaroa



TAVINI IA VAHITU - Tête de liste Chantal Tau-Ellis

Nombre de voix : 2





TAMARIKI TAKAROA-TAKAPOTO- Tête de liste :Panaho Temahaga

Nombre de voix : 289





TAKAROA TAKAPOTO HAERE I MUA- Tête de liste Teapehu Tinirau-Teahe

Nombre de voix : 267



TAKAROA-TAKAPOTO TAKU HERE- Tête de liste Angélina Bonno

Nombre de voix : 45







Au niveau de la commune de Takaroa :

TAVINI IA VAHITU

Nombre de voix : 28

2,73%



TAMARIKI TAKAROA-TAKAPOTO

Nombre de voix : 429

41,81 %





TAKAROA TAKAPOTO HAERE I MUA

Nombre de voix : 470

45,81 %





TAKAROA-TAKAPOTO TAKU HERE

Nombre de voix : 99

9,65 %

Exprimés : 1026











21h25 : Sylviane Terooatea obtient 40,12% à Uturoa



UTUROA A TI’A - Tête de liste Matahi Brotherson

Votants : 776

30,61 %





OUTUROA TO TATOU OIRE - Tête de liste Sylviane Terooatea

Votants : 1017

40,12%



TE AHO API NO UTUROA - Tête de liste Johann Roopinia

Votants : 163

6,43 %



NO TE NUNAA UTUROA - Tête de liste Marc Thuau

Votants : 579

22,84 %







Suffrages exprimés : 2535

Votants : 98,03 %







21h20 : Woullingson Raufauore en tête avec 40,40 % à Maupiti



Te Taata Maohi - Tête de liste Tetuaura Temataru

Votants : 88

8,71 %



Te Aro Tia O Te Fenua- Tête de liste Woullingson Raufauore

Votants : 408

40,40 %



Maupiti Ia Ora - Tête de liste Tati Salmon

Votants : 329

32,57 %



Matari’i Ni’a No Maurua - Tête de liste Toimata Teaotea

Votants : 162

16,04 %



Tavini Huiraatira No Maurua- Tête de liste Rino Hare Deane

Votants : 23

2,28 %



Suffrages exprimés : 1010

Votants : 99,41 %











21h05 : La liste de Samuel Taputuarai obtient 36,55% à Arutua



Arutua

Exprimés : 691



TE TAU API - Tête de André Pouru

Votants : 52 voix



TE MANA RAHI - Tête de Augustin Taaviri

Votants : 232 voix



TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA - Tête de Samuel Taputuarai

Votants : 242 voix



AMUITAHIRAA NO ARUTUA - Tête de Fami Fauura

Votants : 28





Suffrages exprimés : 554 voix





Kaukura

Exprimés : 373





TE TAU API - Tête de Martial Paite Lee Tam

Votants : 170 voix



TE MANA RAHI - Tête de Julien Laine

Votants : 71 voix



TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA - Tête de Wandy Angète Pukoki

Votants : 74 voix



AMUITAHIRAA NO ARUTUA - Tête de Yannic Tehei Teihotaata

Votants : 58 voix









Apataki

Exprimés 337



TE TAU API - Tête de Alida Teurafaanui Tehuitua

Votants : 34 voix



TE MANA RAHI - Tête de Rosalie Orbeck

Votants : 139 voix



TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA - Tête de Samuel Fauura

Votants : 146 voix



AMUITAHIRAA NO ARUTUA - Tête de Nicolas Huatini Flores

Votants : 18 voix





Au niveau de la commune

Exprimés : 1264

TE TAU API

Nombre de voix 256

Pourcentage exprimé : 20,25



TE MANA RAHI

Nombre de voix 442

Pourcentage exprimé : 34,97





TE HOTU NO ARUTUA - APATAKI – KAUKURA

Nombre de voix 462

Pourcentage exprimé : 36,55





AMUITAHIRAA NO ARUTUA

Nombre de voix 104

Pourcentage exprimé : 8,23











20h50 : Mireille Haoatai en tête à Manihi avec 41,96%



FA’AHOTU’ AMUI ANA’E A TATAU - Tête de de liste : Mireille Haoatai

Votants : 381

41,96 %



TAMARIKI RE’IA NUI - Tête de de liste : John Drollet

Votants : 291

32,05 %





Na Manu E Rua : Tête de de liste : Georges Mataoa

236 votants

25,99 %





Suffrages exprimés : 908

Votants : 88 %







20h : Fermeture de tous les bureaux de vote en Polynésie française.