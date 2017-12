Coup de projecteur sur Maiao, "l’île oubliée"

Ce point a été présenté comme une priorité par le maire. Mis à part l’installation photovoltaïque municipale, pour les besoins de la mairie et de l’école primaire de l’île, seuls quelques foyers sont équipés d’installations solaires ou d’un groupe électrogène pour alimenter frigos et congélateurs. Un réseau de distribution reste à installer. De nuit, on s’éclaire encore beaucoup avec des lampes à pétrole.

" L’électricité, il ne faut pas oublier que c’est une charge complémentaire pour les familles. Le transport du fioul est une vraie problématique ", a souligné Edouard Fritch. L’île est desservie par le Taporo tous les deux mois. " Je soutiendrai à fond, un projet de centrale hybride pour ici, c’est-à-dire avec un mix solaire et thermique. De façon à ce que la charge soit la moindre possible, pour la commune comme pour la population. Sur le budget 2018, je trouverai les moyens pour financer cet investissement ".

L’investissement nécessaire à l’électrification du village est estimé à 100 millions Fcfp, avec l’implantation d’une centrale hybride et d’un réseau de distribution. Par le biais d’une subvention via la Délégation au développement des communes (DDC) cette charge peut être supportée à 80 % par le Pays. La mairie de Moorea tarde à présenter un dossier de demande, tandis qu'une offre alternative faite par Edt-Engie en 2015 propose de réaliser ces travaux sur la base d’un contrat d’affermage.