Edouard Fritch invité au One Planet Summit

PAPEETE, le 12 décembre 2017- Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a participé au One Planet Summit, mardi à Paris, à l’invitation du président de la République Emmanuel Macron, d’Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU et de Jim Yong Kim, président du Groupe Banque mondiale.



Le One Planet Summit est l’alliance de centaines de leaders internationaux déterminés à trouver de nouveaux moyens de financer notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’ancrer les problématiques climat au cœur de la finance. Ce sommet a été convoqué pour faire vivre l'accord de la COP21.



" J’attends de ce sommet, une forte mobilisation, tout à la fois des pays signataires de l’accord de Paris mais aussi des autres. Le message du président de la République est qu’il faut se mobiliser bien plus contre le réchauffement climatique " , a confié le président Edouard Fritch.

Deux ans, jour pour jour, après l’accord historique de Paris, les trois co-organisateurs ont convié une centaine de leaders internationaux, des citoyens engagés, tel Bill Gates, ainsi que de nombreux chefs d’Etats comme Theresa May, Premier ministre britannique ou encore Mariano Rajoy, président du gouvernement espagnol. Objectif commun : répondre à l’urgence écologique pour la planète

En matinée quatre tables rondes ont eu lieu à la Seine musicale sur l’île Seguin à Boulogne Billancourt. Elles ont permis d’identifier, mettre en œuvre les solutions concrètes et mobiliser la finance publique et privée pour pouvoir les déployer largement, y compris dans les pays les plus vulnérables.