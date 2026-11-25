

Éboulement de Afaahiti, un an après

Tahiti, le 25 novembre 2026 – Un an après la catastrophe qui a emporté deux maisons et huit personnes, la végétation a recouvert une partie de l’éboulement, mais la page est loin d’être tournée. Dans le quartier meurtri de Te Honu, l’émotion plane autant que les questions. “Qu’est-ce qu’on attend ?”, s’interrogent les sinistrés qui tentent de se reconstruire au cas par cas, tandis que rien ne filtre dans le cadre de l’information judiciaire en cours.





Mercredi 26 novembre 2025, la vie des habitants du quartier Te Honu a basculé. Vers 5 heures du matin,

Mercredi 26 novembre 2025, la vie des habitants du quartier Te Honu a basculé. Vers 5 heures du matin, une partie de la montagne a cédé , ensevelissant deux maisons sur son passage. Pompiers, forces de l’ordre, militaires, équipes de déblaiement et personnels soignants avaient été déployés sur place en urgence, rejoints par le haut-commissaire Alexandre Rochatte, le président Moetai Brotherson et plusieurs élus locaux. Le jour-même, une enquête était ouverte pour homicide involontaire. La nuit suivante, le bilan de huit victimes, dont une enfant, était confirmé. Une vague d’émotion avait traversé le Fenua, marquée le dimanche 30 novembre par une grande cérémonie d’hommage et de recueillement à Pueu.

“Qu’est-ce qu’on attend ?”

Un an plus tard, la falaise meurtrie est toujours bien visible, tandis que l’éboulement, intact, est recouvert par la végétation. La servitude principale reste marquée par la catastrophe, comme nous l’a confié cette habitante qui a pu regagner son domicile : “J’étais au travail quand j’ai appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. C’était la panique, mais heureusement, il n’y avait personne à la maison : mon conjoint était lui aussi au travail et les enfants étaient chez ma maman à Papeari. J’ai juste pu récupérer quelques affaires et mes chiens. Je crois qu’on a fait partie des dernières maisons à pouvoir être réintégrées. Mes voisins, qui étaient là le jour de l’éboulement, ont préféré ne pas revenir. C’est trop dur... C’est vraiment triste ce qui s’est passé : on a perdu une partie du quartier”.



Deux barrières et l’arrêté municipal fixant le périmètre de la zone à risque font toujours partie du décor. Plusieurs maisons demeurent inhabitables. C’est le cas de celle d’un couple de propriétaires : ils venaient de solder vingt années de crédit et se retrouvent aujourd’hui en location dans une autre commune. “Nous n’avons plus accès à notre maison, ni à nos deux voitures neuves. Notre assurance couvre les risques naturels, mais pas les glissements de terrain, tout en sachant que notre maison n’a pas été touchée”, expliquent-ils, démunis. “Qu’est-ce qu’on attend ? On aimerait bien être tenus informés de la situation : on n’a même pas eu accès au rapport des experts. Personne ne nous a signifié que notre maison était définitivement condamnée. Si c’est le cas, il y a des équipements qu’on aimerait récupérer, comme nos panneaux solaires qu’on venait d’installer. En attendant, on continue de payer l’impôt foncier. Pareil pour l’assurance habitation, suite à une erreur, en sachant aussi qu’on entre en saison cyclonique et que tout peut arriver”.



Le temps de la justice

D’autres familles sont toujours hébergées en résidence OPH. Malgré les incertitudes qui pèsent sur le quotidien des sinistrés, ils n’oublient pas les disparus : “Moralement, c’est éprouvant, mais on a la chance d’être en vie ! Ces voisins que nous avons perdus, on les connaissait tous. On s’était vu la veille”. Réunis en collectif, les riverains impactés ont, pour certains, pris l’attache d’un avocat à titre individuel. Mais que ce soit au niveau de l’État, du Pays ou de la commune de Taiarapu-Est, rien ne filtre sur ce dossier sensible. Contactée cette semaine, la procureure de la République Stéphanie Pradelle nous a confirmé qu’il n’y aurait “pas de communication” sur l’information judiciaire en cours.



Pour les survivants en attente d’avancées concrètes, la question reste donc la même que celle posée

D’autres familles sont toujours hébergées en résidence OPH. Malgré les incertitudes qui pèsent sur le quotidien des sinistrés, ils n’oublient pas les disparus : “Moralement, c’est éprouvant, mais on a la chance d’être en vie ! Ces voisins que nous avons perdus, on les connaissait tous. On s’était vu la veille”. Réunis en collectif, les riverains impactés ont, pour certains, pris l’attache d’un avocat à titre individuel. Mais que ce soit au niveau de l’État, du Pays ou de la commune de Taiarapu-Est, rien ne filtre sur ce dossier sensible. Contactée cette semaine, la procureure de la République Stéphanie Pradelle nous a confirmé qu’il n’y aurait “pas de communication” sur l’information judiciaire en cours.Pour les survivants en attente d’avancées concrètes, la question reste donc la même que celle posée dans nos colonnes en avril dernier par le président de l’association Te Honu, Paul Labbeyi : “Quel est notre avenir ?”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 25 Novembre 2026 à 16:34 | Lu 298 fois



