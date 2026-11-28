

E-sport : Une édition de tous les records à la Présidence

Tahiti, le 28 novembre 2026 - Les grandes finales de la 4e édition de la Rockstar E-sport championship se sont déroulées, vendredi soir, sous le chapiteau de la Présidence. Dix compétiteurs sont montés sur scène afin de se disputer les cinq titres mis en jeu sous les yeux de plus de 1 000 spectateurs tout au long de la soirée. Le spectacle a également été au rendez-vous au sein du public avec un concours de cosplay.



Plus de 1 000 spectateurs, un nombre d’inscriptions record… L’e-sport tahitien a de beaux jours devant lui. Les grandes finales de la Rockstar championship 2026 ont été “du jamais vu” déclare avec joie l’organisatrice de l’événement, Cynthia Tanata.



Pour sa 4e édition, la compétition a rassemblé près de 250 participants issus de cinq jeux : Tekken 8, UFC 5, Street fighter 6, Super Smash Bros et FC 26. Après une phase de qualifications à la mairie de Punaauia, dix finalistes se sont affrontés, vendredi soir, sous le chapiteau de la Présidence, afin d’obtenir le titre tant convoité ainsi que les 150 000 francs de cash prize promis à chaque vainqueur.



L’expérience a payé Malgré la pression, les gamers ont fait le show sur l’arène centrale et certains noms commencent à se faire connaître au fenua au fur et à mesure des éditions. À commencer par Junior Tahiti. Le joueur de la licence FC (ex Fifa) a conservé son titre grâce à sa victoire contre Tahiti Winner. Il a été imité par Wall-ace qui s’est à nouveau imposé sur Super Smash Bros.



Battus l’an dernier en finale, Sanjo et Five TNT ont cette fois triomphé en finale respectivement sur Street fighter et Tekken. Slayer complète le quinté gagnant en l’emportant sur le jeu de MMA UFC. Les perdants ont pu se consoler avec un chèque de 75 000 francs.





Une invitée de marque Tous ces champions ont brillé sous les yeux d’une invitée spéciale en la personne de Kayané. La joueuse professionnelle spécialisée dans les sports de combats s’est confrontée dans la semaine à plus d’une vingtaine de gamers du fenua avant d’assister aux grandes finales : “C’est incroyable de rencontrer la jeunesse polynésienne. Je veux vraiment les encourager à se donner les moyens de s'entraîner pour performer. Les jeux vidéos m'ont permis de voyager à travers plus de 25 pays donc j’aimerais beaucoup voir un Polynésien aussi montrer son talent au monde entier”.



Le spectacle a également été au rendez-vous en dehors de l’arène. Les spectateurs ont eu l'occasion de prendre les manettes en main sur quelques stands tandis qu’un concours de cosplay était aussi au programme.



Une édition réussie qui promet tandis que l’e-sport continue de prouver qu’il a bien sa place au fenua. Pour ceux qui en redemandent, la brasserie Hoa organise désormais tous les mois des compétitions sur différents jeux. Un tournoi Super Smash Bros est d’ailleurs prévu, mardi 1er décembre, pour clôturer l’année.









Résultats FC 26

Junior Tahiti bat Tahiti Winner



Super Smash Bros



Wall-ace bat DR Duss



Tekken 8



Five TNT 987 bat 130R



Street Fighter



Sanjo bat Pansi



UFC 5



Slayer 987 bat Elie



Cosplay



1er achat : Gilgamesh - Kiro

1er fait main : Pyramid head

Prix du public : Pyramid head

Prix espoir : Pomni - Kenza

Prix aura farming : Dr Doom





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 28 Novembre 2026 à 19:14 | Lu 362 fois



