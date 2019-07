Dudes se rapproche de l'élite mondiale

PAPEETE, le 29 juillet 2019 - Raihere Dudes occupe une place particulière dans le cœur des Polynésiens puisqu'il a remporté le grand prix du public lors des Trophées du sport 2019. Deux derniers combats avec l'organisation California Cage Wars ont été programmés en septembre et octobre 2019. Grâce à son nouvel agent Jorge Guimaraès, son objectif pourrait se réaliser courant 2020 : participer à l'UFC.



Raihere Dudes occupe une place particulière dans le cœur des Polynésiens. En février dernier, il remportait le grand prix du public des Trophées du sport 2019 ainsi que le prix de la catégorie performer. Il a signé en mars dernier un contrat avec Jorge Guimaraès, agent de combattants d'arts martiaux mixtes (MMA) tels que José Aldo, Anderson Silva ou Lyoto Machida, stars de l'ultimate fighting championship (UFC), la plus grosse organisation professionnelle de MMA.



Jorge Guimaraès est le co-fondateur de Black House MMA, nom d'un team et d'une salle brésilienne classée dans le top 10 mondial des meilleures salles d'entrainement. Les liens avec ses partenaires californiens de Arena MMA ne sont pas coupés pour autant (il a le A de Arena tatoué sur son poing). Mais grâce à Jorge Guimaraès, son objectif de combattre à l'UFC est plus proche que jamais. 2020 pourrait donc être une année historique pour les sports de combats en Polynésie puisqu'aucun Tahitien n'a pour l'instant combattu pour les organisations majeures des arts martiaux mixtes que sont l'UFC ou le Bellator.



En attendant, deux derniers combats pour l'organisation California Cage Wars sont au programme. Raihere Dudes combattra dans la catégorie poids légers moins de 70 kg. Le premier est prévu pour le 7 septembre 2019. Raihere ne connait pas encore son adversaire. SB