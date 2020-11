Dragon reprend la tête de la Ligue 1 avant l'interruption

Tahiti, le 14 novembre 2020 – Grâce à son large succès samedi face à l'AS Excelsior (8-0) pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1, l'AS Dragon, avec 22 points au compteur, a repris la tête du championnat à l'AS Pirae, exempté de match ce week-end. Les autres ténors du championnat comme l'AS Vénus ou l'AS Tiare Tahiti se sont également imposés, respectivement face à l'AS Mataiea (8-1) et face à l'AS Arue (3-1).



Les clubs de l'élite ont rendez-vous ce week-end pour la 6ème journée de Ligue 1, avant l'arrêt des compétitions décidé par les autorités de l'Etat du Pays vendredipour lutter contre la propagation du Covid-19. Une décision qui a surpris la Fédération tahitienne de football (FTF) qui mettait tout en œuvre depuis octobre et le lancement des différents championnat, pour limiter la circulation du virus au sein des clubs. Mais avant de partir au frigo, les joueurs avaient encore une journée à disputer.



Et l'AS Dragon, dauphin de l'AS Pirae (leader à la différence de buts), avait l'occasion de reprendre la tête du championnat, les orange étant exemptés de match. Sur le papier la tâche s'annonçait facile, puisque les hommes d'Efrain Araneda étaient opposés à l'AS Excelsior, avant-dernier du classement et qui a déjà encaissé 32 buts en cinq matchs. Il a fallu seulement cinq minutes aux joueurs de Titioro pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Tutehau Tufariua (1-0). Et au quart d'heure de jeu, Manuarii Hauata a doublé la marque pour Dragon (2-0).



Les protégés de Bruno Tehaamoana, bien que dominés, ont tout de même réussi à se créer quelques situations, mais les joueurs de la Mission ont à chaque fois manqué de précision dans le dernier geste. En deuxième mi-temps Dragon va dérouler, en inscrivant six buts en l'espace de vingt-cinq minutes. Score finale 8-0 pour le club de Titioro qui signe son cinquième succès en six matchs, et qui s'assure la première place au classement avant l'interruption du championnat.



Vénus et Tiare Tahiti se repositionnent, Pueu cale



Les autres cadors du championnat comme l'AS Vénus, l'AS Tiare Tahiti, et la surprenante équipe de l'AS Pueu, troisième au classement, ont également foulé une dernière fois les pelouses ce week-end. Le club de la Presqu'île, qui pouvait revenir à hauteur de l'AS Pirae en cas de victoire, avait rendez-vous à Teahupoo avec l'Olympic Mahina, dernier du classement, mais qui compte deux matchs de retard.



Yohann Tihoni, capitaine de Pueu, a donné l'avantage à son équipe à la 34ème minute de jeu (1-0). Au retour des vestiaires, Pueu a doublé la marque suite à un but contre-son-camp de Teinaore Seino (2-0). Heiarii Huaatua a réduit le score dans la foulée pour l'Olympic Mahina (2-1), avant que Yohann Tihoni, ne s'offre un doublé (3-1). Et Pueu a craqué dans les vingt dernières minutes de jeu en laissant son adversaire revenir à égalité au score. Tanaiarii Seino et Ricky Tetuaroa ont permis à l'OM de recoller au tableau d'affiche (3-3). Les coéquipiers de Yohann Tihoni ont du se contenter des deux points du nul.



L'occasion était donc belle pour Vénus et Tiare Tahiti pour se repositionner au classement. Les hommes de Samuel Garcia, défaits lors de la dernière journée par Pirae (5-3) n'ont pas fait de détails face à l'AS Mataiea. Victoire 9-1 de Vénus, avec notamment deux triplés signés Teaonui Tehau et Tauhiti Keck. Un nouveau succès qui permet au club de Mahina de remonter à la troisième place.



Tiare Tahiti de son côté a disposé de l'AS Arue sur son terrain de Afareaitu (3-1), avec un doublé de son capitaine Tevaihau Tehuritaua. Les Vert de Moorea occupent eux la quatrième place.



La sixième journée de Ligue se poursuit dimanche, avec les rencontres AS Tefana-AS JT et AS Central-AS Manu Ura.