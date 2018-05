Don d'organes : l'association Un don de vie se ressource pour mieux sensibiliser

il est important de faire part de son souhait à sa famille: nous sommes tous des donneurs potentiels

PAPEETE, 7 mai 2018 - L'association Un don de vie, qui œuvre pour l’information du grand public au sujet du don d’organes, a organisé son bal annuel vendredi soir à Punaauia.Cet événement avait pour objectif principal de lever des fonds afin de donner le moyen à l’association de poursuive les campagnes de communication qu’elle envisage pour l’information du grand public au sujet don d’organes.La soirée de vendredi a été couronnée de succès avec près de 380 convives et la levée de 550 000 francs. Ce succès est en grande partie dû à la bonne vente d'enveloppes surprises, en lien avec la mise en jeu de lots d’exception et le soutien apporté par les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et Air Tahiti, de même que l’intercontinental, le Dock de l’habitat et certains artisans locaux.Une manne utile pour cette petite association de bénévoles, car même si elle peut compter sur la générosité de quelques donateurs et sur le renouvellement annuel de l'adhésion de ses membres, faute de mécène et, pour l’instant toujours sans le secours de subventions de la part du Pays, la principale source de financement de l’association Un don de vie repose sur le résultat financier de sa soirée caritative annuelle.Le cœur d'activité de l'association Un don de vie porte sur la vulgarisation des effets de la réglementation en vigueur concernant le don d’organes. Il s'agit pour elle de faire comprendre à tout un chacun, qu’il est important de faire savoir sa volonté, si on est opposé au don d'organes après sa mort. Plusieurs campagnes d’information ont été organisées depuis 2015, année de fondation de cette association. La communication s’est précisée depuis juillet 2017, et l’application en Polynésie française du principe de donneurs présumés (voir encadré). Dorénavant, le message de l’association est "". La loi sur le consentement présumé précise que nous sommes tous donneurs sauf si on a dit non, en se déclarant sur la Registre national des refus Cette mission est d'autant plus utile que la situation de l’insuffisance rénale est très préoccupante en Polynésie française et que la greffe rénale est le meilleur traitement proposé aux patients dialysés. Elle offre une espérance de vie plus longue et une meilleure qualité de vie.Depuis 2013, le Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) a réalisé 79 greffes rénales. Or, en dépit de cette activité, 151 patients sont encore aujourd’hui sur liste d’attente et cet effectif sans cesse en augmentation.L'objectif de l’association Un don de vie est aujourd’hui de pouvoir des partenaires qui la soutiennent de manière permanente et d’accroître le nombre de ses adhérents pour dispenser une information régulière, pouvoir se déplacer dans les communes et aller à la rencontre de la population pour expliquer l'enjeu du Don d'organes et de la greffe rénale en Polynésie.Kaiha NolwennMembre de l’association Un Don De Vie et coordinatrice de prélèvement d’organes au CHPF.(Tél.) : 87 33 11 68e-mail : infodon@cht.pf