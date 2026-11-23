

Deux projets face à des riverains “épuisés”

Tahiti, le 23 novembre 2026 - Un an que le chenil illégal de Afaahiti a élu domicile sur la Dorsale et que les riverains désespèrent de retrouver une vie paisible. Une parcelle de deux hectares doit être transférée du Pays à la commune de Taiarapu-Est pour accueillir un refuge, entre autres équipements. Une seconde structure est envisagée par la Diren, mais les délais restent flous.





Les premières plaintes consécutives à l’installation du chenil de la fédération Ta Tātou Mau Animara (TTMA) à Afaahiti remontent à novembre 2025. Déclarée illégale quelques mois plus tard, la structure accueillait encore 70 chiens errants en juin dernier. Un an plus tard, malgré un arrêté de fermeture et une décision de justice en leur faveur, les riverains désespèrent de retrouver une vie paisible.



“La situation a empiré avec de plus en plus d’aboiements nocturnes. On est épuisés et on se sent oubliés. Ça va durer encore combien de temps ?”, déplore une voisine. Un autre résident est lui aussi à bout : “On est dans la merde, les chiens aussi. La bénévole n’en peut plus. On se sent abandonnés, sans communication et sans calendrier, ce qui nous enrage encore plus. Tout le monde se prépare à l’arrivée d’un cyclone, et qu’en est-il de ces animaux et de nous ? C’est une catastrophe annoncée !”



​Une affectation en cours

Après des tentatives infructueuses liées à différentes contraintes, un nouveau terrain a été retenu : la parcelle “IE2” a fait l’objet d’une délibération en conseil municipal, vendredi 13 novembre 2026, en faveur de la création d’un chenil-refuge. “Ça fait déjà un an que des administrés de la Dorsale subissent cette situation. Enfin, le Pays a identifié le terrain et a accepté de nous transférer une superficie de deux hectares sur le plateau de Taravao. J’ai rencontré les riverains du futur chenil : ils sont contre et j’entends leur désaccord, mais avec explications et dialogue, on s’est mis d’accord et je leur ai dit que je prendrai toutes les précautions nécessaires par rapport aux nuisances dans la limite de 19 chiens fixée par la Diren (Direction de l’environnement, NDLR)”, nous a indiqué le maire de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao, qui table sur une officialisation avant la fin du mois.



“Dès que j’ai l’affectation, on commence l’aménagement pour déménager une partie du chenil”, poursuit le tāvana, tout en sachant que des conditions météorologiques instables et les fêtes de fin d’année se profilent. À noter que ce transfert de terrain est associé à d’autres projets, dont l’implantation de bassins d’eau pour pallier les pénuries dans le secteur et la création d’une ferme pédagogique, avec des espaces “bien partagés et distincts”.



Un second projet

Quid des chiens restants ? Interrogé à ce sujet en marge d’un déplacement à la Presqu’île, le ministre de l’Environnement en charge de la Cause animale, Taivini Teai, évoque un second projet : “On a identifié des terrains susceptibles d’accueillir ces chiens par groupe de 19 pour être en dessous d’une demande d’ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement, NDLR). Il y a ce site sur le plateau de Taravao et un autre à proximité du terrain de motocross, où le projet sera porté par la Diren”. Mais il serait encore trop tôt pour avancer une date de mise en service.



Trouver un terrain sans conflit d’usage reste “compliqué”, reconnaît le ministre qui a reçu une pétition d’autres riverains inquiets. Pour éviter de déplacer le problème, il estime que “tout dépend du nombre de chiens concernés et des moyens humains alloués pour diminuer au maximum les nuisances”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 23 Novembre 2026 à 15:42 | Lu 622 fois



