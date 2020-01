Deux patrouilleurs pour la Polynésie en 2022 et 2025

L’appel d’offres restreint d’août 2018 de la Direction générale de l’armement (DGA) précise que les navires devront être en capacité de pointer à 22 nœuds (40 km/h), avec vitesse de croisière de 12 à 14 nœuds. Ces navires de surveillance devront pouvoir passer 220 jours par an en mer, avec un équipage de 35 marins. Les embarquements pouvant aller jusqu’à 30 jours, avec une autonomie de 5 500 miles (près de 10 000 km). D’une longueur de 70 mètres pour un tirant d’eau inférieur à 3,8 mètres, ils seront adaptés aux conditions climatiques des territoires d’outre-Mer. Dotés de "bonnes capacités de manœuvre et de tenue à la mer", ils devront en outre permettre la mise en œuvre de plongeurs, de deux embarcations rapides d’intervention et de drones aériens d’environ 700 kg.



Equipés de systèmes de surveillance et notamment de drones aériens, ces patrouilleurs outre-mer assureront des missions de souveraineté et de protection dans les Zones économiques exclusives (ZEE) françaises : intervention contre les pollutions maritimes ; sauvetage et d'assistance aux personnes ; police des pêches et préservation de la ressource halieutique ; participation au sauvetage des personnes en mer ; assistance aux navires en difficulté, avec capacité de remorquage. Ces Pom seront aussi affectés à des missions de répression, notamment dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic ou l’immigration illégale. Le cahier des charges mentionne l’obligation de pouvoir accueillir "six personnes en zone de rétention".