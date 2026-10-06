

Deux jours de réflexion sur le sport

Tahiti, le 14 octobre 2026 - La Direction de la jeunesse et des sports organise, les 22 et 23 octobre au Hilton Tahiti de Faa’a, un événement permettant la pose des fondations de ce que sera la future Conférence polynésienne du sport (Cops) – Apoora'a rahi o te mau tu'aro no Maohi Nui.



Plus qu’un rendez-vous, la Conférence polynésienne du sport (Cops) a vocation à devenir une instance pérenne de concertation du sport polynésien. Les deux journées, organisées les 22 et 23 octobre au Hilton Tahiti, ont pour but de la construire, avec les acteurs du terrain, d’où leur mot d’ordre : “Construisons en­semble la Cops”.



À moins d’un an de l’ouverture des Jeux du Pacifique à Tahiti, ce rendez-vous réunira en un même lieu l’ensemble des forces vives du mouvement sportif au Fenua : re­présentants des fédérations et des associations, institutions du Pays et de l’État, élus, partenaires du privé, mais aussi sportifs de haut niveau.



À cette occasion, un état des lieux complet sera présenté aux divers participants lors d’une séance plé­nière. Il dressera la photographie du sport polynésien : les réalités concrètes du terrain, ses forces et ses faiblesses, et les défis à relever pour les années à venir.



Les acteurs concernés se réparti­ront ensuite dans différents ateliers pour réfléchir à l’élaboration des fu­turs projets et établir une feuille de route des priorités du moment et de celles à venir.



Cette réflexion commune a pour finalité d’élaborer un plan d’actions sur cinq ans pour contribuer au bon développement des différentes pra­tiques sportives, mais aussi pour ac­compagner ceux qui s’attachent à les faire vivre.



L’événement représente aussi une opportunité de fédérer les contribu­teurs du monde sportif autour d’une ambition partagée et de mettre en valeur les performances de nos ath­lètes.



Un invité de marque participera éga­lement à ces journées : le cham­pion olympique de natation, Florent Manaudou, tout juste retraité des bassins. Il interviendra lors d’une conférence-débat en fin de première journée.

Programme Jeudi 22 octobre

9 heures - 9 h 30 : Accueil et café

9 h 30 - 10 heures : Cérémonie d’ouverture officielle

10 heures - 11 h 30 : Restitution du diagnostic territorial de l’état du sport en Polynésie française

11 h 30 - 13 heures : Pause déjeuner libre

13 heures - 16 heures : Ateliers avec 8 thématiques différentes :

• Gouvernance et financement du sport

• Équipements sportifs et aménagement du territoire

• Bénévolat, formation et emploi sportif

• Pratique sportive des Polynésien.ne.s

• Sport pour tous et inclusion

• Sport, santé et bien-être

• Sport de haut niveau

• Identité, attractivité et développement territorial

18 heures - 19 heures : Dialogue autour du sport avec Florent Manaudou et son entraîneur Quentin Coton “L’or n’arrive pas seul, parcours d’un champion olympique”



Vendredi 23 octobre

8 h 30 - 9 heures : Accueil et café

9 heures - 11 h 30 : Restitution plénière des travaux des ateliers

11 h 30 - 12 h 30 : Clôture officielle avec adoption des orientations

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 14 Octobre 2026 à 20:38 | Lu 154 fois



