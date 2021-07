Deux frères en fugue depuis une semaine

Tahiti, le 5 juillet 2021 - Avec l'accord du parquet de Papeete, la gendarmerie de Punaauia a lancé un appel à témoin suite à la disparition de deux frères âgés de 14 et 16 ans, domiciliés à Faa'a. Ils sont portés disparus depuis le 28 juin dernier.



Deux adolescents domiciliés au quartier Bonnefin, sur la commune de Faa'a, sont portés disparus depuis le 28 juin dernier. Manumea ARAI (à gauche sur la photo), 14 ans, mesure 1.64m et a les cheveux courts de couleur marron foncé. Kuriri ARAI (à droite), son grand-frère âgé de 16 ans, mesure 1.72m, et a les cheveux courts de couleur noire.



Toute personne ayant aperçu ces mineurs ou étant en mesure d'apporter des renseignements les concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Punaauia au 40507605 ou au 17.