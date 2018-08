Deux fare détruits par le feu dans la nuit à Punaauia, deux blessés graves

PUNAAUIA, le 16 août 2018- Deux habitations ont été détruites par le feu dans la nuit de mardi à mercredi à Punaauia, faisant deux blessés graves.



Le premier incendie s'est déclaré vers 23 heures au PK 14 côté mer. Un tortillon anti-moustique serait à l'origine du départ de feu. La maison a été totalement détruite, et deux blessés graves sont à déplorer. Leur pronostic vital ne serait cependant pas engagé.



Un peu plus tard dans la nuit, vers deux heures du matin, c'est un court circuit qui aurait provoqué un second incendie, touchant une maison située dans la servitude Graffe, PK 12, côté montagne, sans faire de blessés.



Les pompiers de Faa'a sont venus prêter main forte aux soldats du feu de Punaauia. Au petit matin les incendies étaient maîtrisés. Une enquête a été ouverte. Plus d'informations à venir dans la journée.