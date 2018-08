Deux ans d'inéligibilité requis contre le maire de Nuku Hiva

PAPEETE, 21 août 2018 - Une peine de 2 ans d'inéligibilité, 5 millions Fcfp d'amende avec sursis et 5 mois d'emprisonnement avec sursis a été requise mardi à l'encontre du représentant Tapura, maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, pour "détournement de fonds publics" et "escroquerie" dans une affaire de surévaluation de chantiers routiers aux Marquises.Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 4 septembre prochain.