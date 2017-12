Des vols Papeete-Paris à partir de 150 000 Fcfp pour French Blue

Le passionné d'aviation et gestionnaire de la page Facebook Aviation Geeks Tahiti a passé au crible les sites internet de comparateurs de voyages et a ainsi noté que "les vols French Blue Paris Tahiti sont rentrés en système, permettant de trouver ces données, sous réserve de modification par la compagnie".On apprend ainsi que les deux vols hebdomadaires sont prévus à Papeete le samedi et lundi matin. L'atterrissage est prévu à 5 h 15 et le départ est prévu à 7 h 30 à destination de Paris via San Francisco.En haute saison (mi-juin à fin août, et décembre - janvier), un troisième vol saisonnier devrait être mis en place le jeudi matin.De Paris, cela fait donc un départ prévu le vendredi et le dimanche soir. En haute saison, le départ du troisième vol se fera le mercredi soir. A noter que le départ est prévu à 19h15 d'Orly et non de Charles de Gaulle comme c'est le cas pour les avions d'air Tahiti Nui et d'Air France à destination du fenua.Aujourd'hui, le site internet polynésien de French Blue n'est pas accessible. Il semble en construction. Sa mise en ligne permettra d'en savoir plus sur la politique tarifaire et les services à bord mais aussi les horaires précis à San Francisco.