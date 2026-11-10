Des salariés non grévistes d’Air Tahiti exigent “l’arrêt immédiat” de la grève

Tahiti, le 10 novembre 2026. Depuis le début de la mobilisation de la CSIP et du Syndicat des PNC, des non-grévistes d’Air Tahiti se sont réunis en collectif pour demander “l’arrêt immédiat” du mouvement.



“Toute une population est prise en otage par une poignée”, dénonce le groupe, qui rappelle que seuls 50 salariés, soit 2,9 % des 1 750 collaborateurs, ont cessé le travail. “Ils ne parlent pas pour nous”, insistent les non-grévistes, qui disent comprendre la colère “légitime” des clients et s’inquiètent de “l’affaiblissement” de la compagnie, et donc de leurs emplois.





Ce lundi, le collectif revendiquait déjà plus de 230 adhésions en moins de 24 heures, tous métiers, statuts et îles confondus. Sa porte-parole, Priscilla Roller, assure que le groupe agit “indépendamment de la Direction”.





“On comprend la colère des grévistes, mais les non-grévistes n’en peuvent plus”, explique-t-elle. Ce que le collectif pointe, c’est que “ça fait trois semaines pour des revendications non vitales”, un blocage dont les conséquences touchent la population comme les touristes. “Si c’était une atteinte au métier, on aurait été solidaires”, précise-t-elle. Mais ce sont, selon elle, “des revendications uniquement matérielles”, et “au regard des conséquences, ce n’est pas justifié”.





Les salariés disent aussi avoir manqué de transparence. “On a demandé à maintes reprises le pourquoi des revendications”, affirme Priscilla Roller. Des échanges ont eu lieu avec les grévistes : “On leur a dit : indiquez-nous les points de blocage.” La réponse a été “très petite, voire zéro”.





Le collectif ne ferme pas la porte au dialogue social : les revendications peuvent, selon lui, continuer une fois la grève levée.

