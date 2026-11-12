

“Des animaux en bonne santé vont valoriser l’image touristique du Fenua”

Tahiti, le 10 novembre 2026 – À Anaa, plus d’une cinquantaine de chiens ont été stérilisés grâce à l’association “Défendons, Aimons, Sauvons nos animaux sur Anaa et Faaite”. Une campagne qui va être reconduite pendant les quatre prochaines années pour éviter la prolifération d’animaux sur ces atolls. “Les animaux bien portants, ça fait partie de la promotion de notre tourisme”, assure le président de l’association.



L’association “Défendons, Aimons, Sauvons nos animaux sur Anaa et Faaite” (Dasaaf), créée en juillet 2025, a organisé du 5 au 9 novembre une campagne de stérilisation de chiens notamment à Ana’a.



Pour réaliser cette opération, l’association a demandé des devis aux vétérinaires Dr Margaux Douard et Dr Lorenzo Manis afin de bénéficier d’une subvention de la Direction de l’environnement. “J’ai fait par rapport à ce qui m'est attribué et 54 stérilisations ça rentrait dans le budget, mais rien n'empêchait les habitants de venir. On sait très bien que dans nos îles, tout le monde n'a pas de travail. La difficulté c'est ça, parce que ce n'est pas donné les stérilisations.” “Tout s’est très bien passé, assure Jules Hauata, le président de l’association “Défendons, Aimons, Sauvons nos animaux sur Anaa et Faaite. “Pour une première je suis content.” Un travail en amont a été fait avec les habitants de l’atoll : “On a annoncé l’arrivée des vétérinaires et aussi la campagne de stérilisation qu’on comptait mener à Anaa.”

“Sensibiliser les enfants” Pour que cette campagne se déroule au mieux, Jules Hauata a décidé de passer par les élèves, qu’il considère comme les meilleurs ambassadeurs de la protection animale. “On va aller voir une classe pour présenter aux élèves le fonctionnement de l'association, le but de la venue des vétérinaires à Anaa, et surtout sensibiliser les enfants à la protection des animaux et je pense qu'on pourra faire quelque chose avec eux. Je pense qu’ils vont ensuite sensibiliser leurs parents.”



Il considère, dépité, qu’avec les adultes “ce n'est pas la peine : il faudra beaucoup trop de boulot”. Il tempère ensuite en reconnaissant que “il y en a quand même qui aiment leurs animaux. On s'est rendu compte que ceux dont les animaux étaient bien entretenus, aimaient leurs animaux”.

54 stérilisations à Anaa Ainsi en quatre jours, cette campagne a donné lieu à 54 stérilisations. “Ça s’est bien passé surtout que cela a été organisé depuis Tahiti” affirme taote Margaux Douard



En effet, à Anaa les bénévoles de l’associations attendaient avec impatience la délégation. “Ils avaient la liste de tous les habitants qui voulaient stériliser leurs animaux avec des créneaux pour chacun, tout cela a été mené avec une main de fer. Donc on a reçu les habitants et leurs animaux tous les jours”, explique-t-elle.



Pour que les maîtres soient également sensibilisés l’association leur avait demandé d’être présents pendant la stérilisation afin, aussi, d’aider les vétérinaires. “C'était très bien. On a eu du monde pour nous aider à tenir et à préparer les animaux. On peut dire que les bénévoles et les propriétaires ont profité d'une vraie formation et ils ont posé beaucoup de questions.”



Dr Margaux Douard a même mis en avant que chaque portée a pour conséquence de fatiguer les femelles. “Cela va leur faire un grand bien car cela les fait beaucoup maigrir. Faire deux portées par an, c'est très fatigant pour elles, cela va les soulager.”



“Il n'y a pas d'animaux errants” Le président de l’association, Jules Hauata, souligne qu’à Anaa “il n’y a pas d’animaux errants. Mais il y a des animaux qui ont été abandonnés par leurs propriétaires car ils ont quitté l’atoll et là on ne peut pas faire grand-chose surtout qu’ils ne préviennent personne”, déplore-t-il.

Il ajoute que ces chiens sont donc en divagation sur l’atoll. “On ne peut pas faire grand-chose car ici les cours ne sont pas clôturées et les familles essayent de les récupérer et de leur donner à manger”.



Le président de l’association Défendons, Aimons, Sauvons nos animaux sur Anaa et Faaite (Dasaaf) a bien l’intention de poursuivre cette sensibilisation et ce programme stérilisation : “On a l’intention de continuer ce travail sur un laps de temps d’au moins cinq ans sinon on ne pourra pas freiner cette augmentation de la population canine. Il faut qu'il y ait une continuité.”



Jules Hauata est persuadé que les animaux peuvent être un vecteur pour attirer les touristes : “Les animaux bien portants, ça fait partie de la promotion de notre tourisme. L’état des chiens errants renvoie une mauvaise image de la Polynésie auprès des touristes. À l’inverse, des animaux soignés, bien traités et en bonne santé vont valoriser l’image touristique du Fenua (…). N’oublions pas non plus que les animaux sont des êtres sensibles.”



Il explique que certaines familles ont entre six et huit chiens et ajoute qu’avec cette campagne de stérilisation “les familles auront moins d’animaux et pourront mieux les nourrir. On va privilégier la qualité au lieu de la quantité”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 12 Novembre 2026 à 19:00 | Lu 333 fois



