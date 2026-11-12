

Déménagement : la Presqu’île a le vent en poupe

Tahiti, le 12 novembre 2026 - Entre 2017 et 2022, 70 400 personnes ont changé de domicile en Polynésie. Et c’est à Tahiti Iti qu’on a le plus envie de poser ses valises, selon le dernier recensement général de la population, mené en 2022.



La Presqu’île a une grande force d’attraction, comme le constate le dernier recensement quinquennal de la population : environ 700 personnes de plus à Taiarapu-Est et 300 à Taiarapu-Ouest. Afaahiti, Toahotu et Faaone sont les communes associées les plus attractives, avec 20 % à 23 % de nouveaux résidents. À l’opposé, la zone urbaine, de Mahina à Punaauia, connait une baisse démographique : jusqu’à près de 900 à Papeete et 500 à Mahina, à l’exception de Arue et de Punaauia, qui connaissent une légère croissance. À Moorea, Haapiti, Paopao et Teavaro ont attiré davantage de nouveaux résidents que Papetoai, Afareaitu et Maiao.



Un bail qui se termine, un autre enfant : en cinq ans, 70 400 habitants ont changé de résidence, selon la dernière étude de l’Institut de la statistique (ISPF) sur les mobilités résidentielles. Dans 81 % des cas, ils ont déménagé sans quitter le Fenua. Les 19 % restants sont arrivés de l’extérieur.



En moyenne, 5 % des habitants ont changé de logement chaque année entre 2017 et 2022. Chez les déménageurs du Fenua, 41 % sont restés dans leur commune, pour un simple changement de quartier, une maison plus grande ou un loyer moins cher. Quatre personnes sur dix (40 %) ont changé de commune sans changer de subdivision. Et 19 % sont parties vivre dans une autre subdivision.



Les échanges entre archipels se font presque toujours avec les Îles du Vent : 94 % passent par Tahiti. L’archipel a accueilli 5 000 personnes venues d’une autre subdivision, dont 41 % des Îles Sous-le-Vent et 33 % des Tuamotu-Gambier. Les arrivants sont plus jeunes que les autres migrants, et 30 % sont scolarisés, car c’est là que se concentrent lycées et études supérieures. À l’inverse, ceux qui s’installent ailleurs viennent presque tous des Îles du Vent (entre 82 % et 91 %).



Les Îles Sous-le-Vent perdent toujours plus d’habitants qu’elles n’en gagnent. Les Tuamotu-Gambier sont à l’équilibre alors qu’elles gagnaient des habitants en 2012-2017. Les Australes restent légèrement bénéficiaires, mais l’écart se réduit nettement et les départs augmentant.



Qui déménage le plus ?

Ce sont les 25-34 ans qui déménagent le plus. La tranche d’âge représente près d’un tiers des mobilités. Entre 19 et 27 ans, on va aussi le plus loin, souvent vers une autre subdivision, pour les études ou un premier emploi. Les 30-35 ans, eux, changent surtout de logement dans la même commune, le temps de s’agrandir. Après 35 ans, la mobilité baisse. Les retraités sont les moins mobiles : seuls 12 % ont déménagé en cinq ans.



Le statut du logement pèse lourd. 82 % des propriétaires n’ont pas bougé en cinq ans, contre 71 % des personnes logées gratuitement et 57 % des locataires. La taille du foyer joue aussi : un quart des personnes vivant dans un ménage de une à quatre personnes ont déménagé, contre 22 % dans les ménages de cinq à six personnes et 18 % à partir de sept. Côté emploi, les cadres et les professions intermédiaires sont les plus mobiles (un tiers), même si cette part baisse par rapport aux périodes précédentes.



Avec communiqué



Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 12 Novembre 2026 à 15:50 | Lu 246 fois



