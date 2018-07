Défiscalisation nationale accordée pour Natitua

Il y a des formules de calcul. Par rapport à l'agrément que nous avons déposé au mois de juillet 2017, on déduit de la base éligible, les aides publiques, ensuite, il y a le crédit d'impôt que les investisseurs métropolitains se partagent. On saura dans les jours prochains, le montant qui nous sera rétrocédé, je pense que ce sera autour de 10 millions d'euros (1,2 milliard de francs). Cette défiscalisation permettra de faire une diminution du coût de l'investissement.

Sur Honotua, on avait bénéficié de 2,5 milliards de francs et la rétrocession en faveur de l'OPT était d'1,1 milliard de francs.

Manatua sera un deuxième câble international. On a choisi le constructeur et on va bientôt signer le contrat constructeur avec un fournisseur américain et on va également signer un contrat de construction et d'exploitation entre les quatre opérateurs. Ce sera un contrat de mariage pour 25 ans. Le Manatua va relier Tahiti à Samoa, en passant par les Cook et Niue, et une fois qu'on aura Samoa, on passera par le câble Tui Samoa Cable. De là, on ira à Fidji, et on remontera sur Hawaii et là, on a déjà Honotua.

Aujourd'hui, Honotua n'est pas sécurisé, et le secours par satellite n'est physiquement pas possible. Les capacités d'un satellite n'ont rien à voir avec les capacités d'un câble sous-marin. Donc, il y avait une nécessité pour nous de sécuriser les flux de Honotua. Au passage, on pourra peut-être développer des flux puisque les Samoa ou les Cook pourraient éventuellement nous envoyer leurs flux de secours sur Honotua.

Les capacités satellite que l'on va récupérer suite à la mise en place de Natitua, eh bien, on affectera une grande capacité sur les autres îles qui seront encore desservies par satellite, en particulier, les deux grandes îles des Australes, Tubuai et Rurutu qui sont les plus grandes consommatrices.