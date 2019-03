Le cadavre d’un septuagénaire repêché dans le port de Papeete

PAPEETE, 11 mars 2019 - Le cadavre d'un homme a été repêché à proximité de la zone sous douanes, dans le port à Motu Uta, lundi matin. Il pourrait s'agir d'une personne âgée dont la disparition inquiétante avait été signalée dimanche soir au commissariat de police.Le corps d'un homme a été repêché lundi matin dans le port de Papeete, au niveau de la zone sous douanes de Motu Uta, ont annoncé en début de matinée nos confrères de la rédaction de TNTV.Selon nos informations, la brigade nautique de la gendarmerie a été prévenue tôt lundi matin de la découverte d'un cadavre flottant dans la rade de Papeete. Le corps a été repêché peu avant 7 heures. Le défunt semble être septuagénaire et présente des traits morphologiques asiatiques.Il pourrait s'agir de la dépouille d'un homme de 77 ans dont la fille avait déclaré la disparition dimanche après-midi au commissariat de Papeete. Un avis de recherche avait également été publié sur le réseau social Facebook, par des proches de la famille du disparu. Le septuagénaire en cause, dénommé Henri Ling, y est décrit comme un homme sujet "à des problèmes d'orientation et des pertes de mémoire".Une autopsie du corps repêché lundi matin devrait être ordonnée par la justice, dans la journée, afin d'établir les circonstances du décès. Les proches d'Henri Ling devraient également être convoqués rapidement pour établir s'il s'agit ou non de sa dépouille. Cette piste d'identification est actuellement privilégiée par les enquêteurs.