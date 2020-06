Décision le 24 juin sur le dépaysement de l'affaire Temaru-Leroy

Tahiti, le 22 juin 2020 - Lundi matin, le tribunal de première instance de Papeete a mis sa décision en délibéré à mercredi sur le référé en "atteinte à la présomption d'innocence" déposé par le leader indépendantiste Oscar Temaru à l'encontre du procureur Hervé Leroy. Toute la question sera de savoir où sera dépaysée l'affaire, Nouméa ou Paris ?



"Ce dossier sera forcément dépaysé." La présidente du tribunal des référés a mis fin à tout suspens lundi matin, sur l'affaire opposant le leader indépendantiste Oscar Temaru au procureur Hervé Leroy. Renvoyé la semaine dernière à ce lundi, le référé déposé par le maire de Faa'a devant le tribunal de première instance de Papeete vise le procureur de la République pour "atteinte à la présomption d'innocence" à la suite d'un communiqué diffusé par le représentant du ministère public pour expliquer la saisie pénale opérée sur les comptes d'Oscar Temaru dans le cadre de l'affaire des frais de défense du dossier Radio Tefana. Mais pour l'heure, l'enjeu de ce nouvel épisode judiciaire est le dépaysement du procès hors du tribunal de première instance de Papeete.



La présidente du tribunal des référés a en effet expliqué qu'il était impossible pour les magistrats du tribunal de première instance de juger le responsable du parquet de leur propre juridiction. Demande soutenue par l'avocat du procureur pour garantir "le droit à un procès équitable". Toute la question est de savoir où serait dépaysé le procès ? Paris ou Nouméa ont été évoqués à l'audience. "Paris serait une juridiction éloignée du débat extra-judiciaire de cette affaire qui connaît une forte médiatisation", a plaidé l'avocat du procureur.



Du côté d'Oscar Temaru en revanche, on s'oppose à ce dépaysement. Et on s'oppose encore davantage à ce que le procès soit déplacé à Paris. "Ce serait un déni de démocratie", a dénoncé l'avocat du leader indépendantiste. L'avocat qui a demandé, en cas de dépaysement, une consignation de deux millions de Fcfp pour garantir les frais de déplacement de son client et de sa défense.